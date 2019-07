Průzkum: Horní díl plavek si na pláži svléká stále méně Evropanek

Paříž - Horní díl plavek si na pláži svléká stále méně Evropanek. Vyplývá to z průzkumu francouzského institutu Ifop, o kterém informovala agentura AFP. Zatímco v roce 2016 se "nahoře bez" opalovalo ještě 33 procent žen starších osmnácti let z pěti zkoumaných zemí Evropské unie, nyní je to už jen 27 procent. Důvodem je podle ankety obava ze sexuálního obtěžování, nízké sebevědomí, ale i péče o zdraví. Na oblibě u Evropanek ztrácí také nudismus.

Agentura Ifop se v průzkumu dotazovala celkem pěti tisíc žen z Francie, Británie, Německa, Itálie a Španělska. Zatímco ve Španělsku si na pláží horní díl plavek někdy sundala téměř polovina (48 procent) žen a v Německu zhruba třetina (34 procent), Britek se opalovala nahoře bez jen méně než pětina (19 procent) a Italek dokonce jen 15 procent. Vprostřed žebříčku skončily Francouzky, kterých odložilo podprsenku na pláži 22 procent. Podle průzkumu přitom ještě v roce 1984 nahoře bez na pláži zkusilo být 43 procent dotázaných francouzských žen od 18 do 49 let.

V případě všech pěti zkoumaných národností zjistil průzkum agentury Ifop ve srovnání s rokem 2016 pokles počtu žen, které jsou ochotny si na plážích svléci horní díl plavek. U Němek, Britek a Francouzek zaznamenala anketa pokles o sedm procentních bodů, u Italek o pět a u Španělek o jeden.

Nejčastěji ženy jako argument proti svlékání horního dílu plavek na pláži zmiňovaly obavy o své zdraví, řada jich ale nechtěla nahoře bez relaxovat kvůli případným kritickým poznámkám kolemjdoucích k jejich vzhledu či nechtěné pozornosti, kterou by to mohlo vyvolat u mužů.

Stejně jako pobyt na pláži bez svrchního dílu plavek ztratil u Evropanek na popularitě také nudismus, tedy pobyt na pláži zcela bez oblečení. V čele tohoto žebříčku jsou Španělky, kterých už odpočívalo na pláži úplně bez plavek 20 procent, následují Němky (19 procent). V Británii, Francii a Itálii je pobyt na nudistických plážích oblíbený jen u velmi malé části žen (osm, šest a čtyři procenta).