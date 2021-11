Průzkum: Finanční situace 60% Čechů je stejná jako před pandemií

Praha - Zhruba šest z deseti Čechů uvádí, že současná finanční situace v jejich domácnostech je nyní téměř stejná, jako tomu bylo před začátkem pandemie. To je mírně nad evropským průměrem (53 procent). Na 88 procent Čechů zároveň dokáže každý měsíc alespoň něco ušetřit. Vyplývá to z dnes zveřejněné zprávy společnosti Intrum Czech na základě srpnového průzkumu provedeného v 29 evropských zemích. V každé zemi se průzkumu účastnilo 1000 respondentů.

Téměř polovina (46 procent) Čechů se však zároveň domnívá, že covid-19 bude mít negativní vliv na jejich finance ještě nejméně dalších 12 měsíců. Na 27 procent českých respondentů si dokonce myslí, že bude trvat nejméně dva roky, než se jejich finanční jistota vrátí do normálu.

Dalších 34 procent českých spotřebitelů hodnotí svou situaci jako horší kvůli pandemii. Stejné procento udává i zbytek Evropy. Jde zejména o domácností s nízkými příjmy, které byly nejvíce ovlivněny, čímž se zvyšuje ekonomická nerovnost ve společnosti.

Dílčím úspěchem podle zprávy je zjištění, že třetina spotřebitelů uvádí, že se díky pandemii začali daleko více starat o své finanční bezpečí. Dalších 33 procent říká, že si nastavili cíle, aby lépe nakládali s účty a úsporami. Pětina také uvádí, že pandemii vidí jako skvělou příležitost ke zlepšení své finanční situace.

Téměř polovina lidí není spokojena s tím, kolik mají v současnosti našetřeno. Každý pátý český spotřebitel je schopen uspořit více než pětinu svého měsíčního platu. Zhruba polovina dotázaných je schopna ušetřit maximálně desetinu měsíčního příjmu. Na sedm procent mužů a 17 procent žen nedokáže ušetřit nic. Nejčastěji uváděným důvodem pro spoření (85 procent) byly u českých respondentů nečekané výdaje, což plně odpovídá pandemické náladě ve společnosti.

Na 18 procent Čechů za poslední rok nezaplatilo některé své účty včas. Na 37 procent nezaplatilo účty včas, protože nemohli pracovat z důvodu nucené dovolené. To znovu ukazuje, jaký má pandemie nerovnoměrný dopad. Každý čtvrtý mladý Čech z kategorie 18 až 21 let i z kategorie 22 až 37 let tvrdí, že nezná výši svých dluhů, což ukazuje na stále slabou edukaci v oblasti finanční gramotnosti.

"Výsledky průzkumu potvrdily současný trend v české společnosti, které se díky vrozené tendenci k úsporám prozatím daří eliminovat negativní dopady epidemie. Výzkum však také ukázal prohlubující se nerovnost mezi spotřebiteli, když negativní dopady pandemie byly nejsilněji pociťovány zejména mezi spotřebiteli s nižšími příjmy. Alarmujícím zjištěním je také rostoucí nezájem mladé generace o výši svých dluhů, čímž se mohou ocitnout ve složité finanční situaci v raném stadiu svého života,“ upozornil výkonný ředitel Intrum Czech Karol Jurák.