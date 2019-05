Průzkum: Farageově Straně pro brexit výrazně vzrostla podpora

Londýn - Strana pro brexit protiunijního politika Nigela Farage má v průzkumech víc preferencí než britští opoziční labouristé a vládní konzervativci dohromady. Ukázala to anketa před volbami do Evropského parlamentu (EP), o níž dnes informovala televize Sky News. Pro Farageovu politickou formaci by hlasovalo 34 procent voličů, zatímco pro druhé labouristy 21 a čtvrté konzervativce 11 procent. Liberálové na třetím místě by získali 12 procent hlasů, zelení na pátém osm.

Farage poslední eurovolby v Británii vyhrál se Stranou nezávislosti Spojeného království (UKIP), která obsadila v EP 24 míst. Británie má v 751členném Evropském parlamentu 73 zástupců. Dokud je členem Evropské unie, musí tam své poslance mít, jinak by porušovala unijní právo. Po dvou odkladech se termín odchodu Spojeného království z Evropské unie posunul z konce března na konec října.

Farage byl před referendem v roce 2016 jednou z hlavních tváří tábora zastánců odchodu své země z Evropské unie. Jeho nová Strana pro brexit, která zahájila činnost letos v lednu, se už v prvních průzkumech objevovala na čelném místě. Oproti předchozímu průzkumu se preference strany zvýšily o dalších šest procentních bodů.