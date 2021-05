Průzkum EU: Propadla se důvěra Čechů ve vládu, důvěra v unii posiluje

Praha - Češi věří vládě své země nejméně ze všech obyvatel zemí Evropské unie. V dnes zveřejněné národní zprávě z unijního průzkumu Eurobarometr to uvedlo zastoupení Evropské komise v ČR. Podíl obyvatel Česka, kteří důvěřují české vládě, podle průzkumu meziročně klesl ze 40 na 19 procent. S opatřeními vlády proti šíření koronaviru je spokojená asi čtvrtina Čechů. Důvěra Čechů v EU naopak meziročně stoupla ze 39 procent na aktuálních 48 procent, což je nejvíce od roku 2013.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády poznamenal, že vláda musela kvůli koronaviru učinit nejméně populární opatření v historii České republiky. Má za pochopitelné, že to lidé vnímají tak, že ten, kdo opatření musí dělat, je vláda, a logicky jí tak dávají určitou část viny.

Obyvatelé Česka oproti minulému průzkumu Eurobarometr, zveřejněnému loni v únoru, méně věří české vládě i Parlamentu. Podíl lidí důvěřujících Parlamentu v Česku klesl meziročně z 25 na 15 procent. Výrazně vyšší je důvěra v unii i třeba v OSN, která vzrostla ze 45 na 57 procent.

"My jsme na rok museli zavřít ekonomiku, kulturu, sport, vzdělávání, volnočasové aktivity. (...) Nemůžeme to srovnávat s tím, co bylo na jaře minulého roku. V té době nikdo nevěděl, jak bude covid dlouho působit," řekl Havlíček. "Pokud to trvá rok a déle, dochází peníze, firmy se zadlužují, lidé nemají jistotu práce, děti nemůžou chodit do škol, to se logicky projevuje v tom, že se hledá viník. A je pochopitelné, že lidé to vnímají tak, že ten, kdo opatření musí dělat, je vláda. Logicky jí dávají určitou část viny," dodal.

Zatímco své vládě i Parlamentu aktuálně věří méně než pětina Čechů, průměrná důvěra v národní vlády a Parlamenty za všechny země EU činí zhruba 36 procent. Průměrná důvěra v unii za všechny země EU činí 49 procent, a je tak podobná jako míra důvěry Čechů v unii. Česko však nadále patří k zemím s nejmenší důvěrou v EU. Nejvyšší je důvěra v EU v Portugalsku se 78 procenty a nejnižší ve Finsku s 37 procenty.

Nedůvěra v českou vládu se odráží i v názorech účastníků průzkumu na úroveň demokracie v Česku a na protikoronavirová opatření vlády. Zatímco v předchozím průzkumu bylo s fungováním demokracie v Česku spokojeno 66 procent Čechů, nyní je to 45 procent. Průměrná spokojenost s fungováním národní demokracie za všechny země EU činí 55 procent.

Opatření zaváděná v Česku proti šíření nemoci covid-19 považuje naprostá většina Čechů - 68 procent - za oprávněná. S tím, jak opatření aplikuje česká vláda, je ale spokojeno 24 procent dotázaných. Naproti tomu s opatřeními zaváděnými krajskými a dalšími místními orgány je spokojeno 48 procent Čechů a s opatřeními zaváděnými EU 40 procent lidí.

Oproti minulému průzkumu značně poklesla i důvěra obyvatel Česka v ekonomiku. Situaci české ekonomiky nyní považuje za dobrou 30 procent dotázaných, zatímco v předchozím Eurobarometru ji kladně hodnotilo 71 procent Čechů. Naprostá většina Čechů ale stále pozitivně vnímá finanční situaci vlastních domácností nebo zaměstnanost v Česku.

Průzkum se prováděl letos od 17. do 22. února. Zúčastnilo se ho 1100 obyvatel Česka starších 15 let.