Průzkum: Dvě třetiny Čechů omezují kvůli šetření útratu za kulturu

Praha - Dvě třetiny Čechů kvůli špatné ekonomické situaci omezují útraty za kulturu. V průměru za ni zaplatí 430 korun měsíčně. Vyplývá to z průzkumu Index Kulturnosti, který dnes zveřejnila česká Kancelář Kreativní Evropa. Nárůst návštěvnosti kulturních událostí je podle něj minimální proti době, kdy se uvolnila opatření proti covidu-19. Přesto si ale více než polovina lidí myslí, že umění si v době krize zaslouží podporu, zjistil průzkum.

Výdaje za kulturu omezily podle průzkumu od začátku roku dvě třetiny lidí. Přes 40 procent Čechů utrácí za kulturu méně než 250 korun měsíčně. Průměrně dávají Češi za veškeré kulturní aktivity 430 korun měsíčně. Nejvíce Čechů šetří v multikinech, řada lidí omezuje i návštěvy hradů a zámků nebo hudebních festivalů. Naopak zájem o četbu klesl pouze u jedné desetiny Čechů a přes polovinu lidí čte každý týden.

"Nejčastěji Češi na kultuře šetří kvůli rostoucím cenám energií a vysoké inflaci. Dalším ohrožením kulturního provozu je fakt, že si lidé odvykli na kulturu chodit a tento trend stále trvá. Některé pak odrazují rostoucí ceny vstupného a lístků. K těm jsou přitom instituce nucené právě současnou nepříznivou finanční situací," uvedla k průzkumu Magdalena Müllerová, vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Kultura.

Se zdražováním kultury se podle zjištění za poslední rok setkalo 74 procent Čechů. Inflace a rostoucí ceny energií ovlivňují i kina nebo koncertní sály s vysoce energeticky náročným vybavením. Nakladatelství se zase v létě zabývala problémy s nedostatkem a zdražováním papíru kvůli válce na Ukrajině.

Pražské Divadlo pod Palmovkou má letos náklady na elektrickou energii až dvojnásobné a v příštím roce očekává pětinásobný růst nákladů na teplo. "Současně rostou i další náklady nutné pro chod divadla. Proti tomuto jde pokles zájmu návštěvnosti. V tomto roce máme návštěvnost přibližně na 65 procentech v porovnání s léty před pandemií a očekáváme další pokles v začátku příštího roku," uvedl ekonomický ředitel divadla Radovan Markl.

"Lidí, kteří alespoň jednou za rok zajdou na koncert populární hudby, do multikina nebo galerie, je stejně jako v březnu, kdy jsme průzkum dělali poprvé. A to přitom bylo za poslední dva roky nespočet koncertů zrušených, výstav odložených, a dalo by se očekávat, že si to lidé budou chtít vynahradit," řekla Vladimíra Chytilová, vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Media. Průzkum se uskutečnil od 20. do 25. října, zúčastnilo se ho 1024 respondentů ve věku 18 až 65 let.

Grantový program Evropské komise Kreativní Evropa, do něhož je zapojeno asi 40 evropských zemí, nabízí ročně téměř dvě desítky výzev pro financování kulturních projektů. Program vznikl v roce 2014. Loni program rozdělil mezi české projekty rekordní částku přes 5,5 milionu eur (téměř 140 milionů korun). Pro období 2021 až 2027 Evropská komise navýšila rozpočet programu o 65 procent na 2,44 miliardy eur (přes 59 miliard korun).