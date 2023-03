Průzkum: Dvě třetiny Britů podporují referendum o připojení se k EU

Londýn - Dva roky po vystoupení Spojeného království z Evropské unie se téměř dvě třetiny Britů v anketě vyslovily pro uspořádání referenda o opětovném připojení se k bloku 27 zemí. Informoval o tom server Independent s odkazem na průzkum veřejného mínění společnosti Savanta ComRes, z nějž vyplynulo, že proti plebiscitu je nyní jen čtvrtina voličů.

Británie formálně opustila EU koncem ledna 2020, do konce roku však dodržovala takzvané přechodné období, během nějž se země ještě řídila unijními pravidly. Podle průzkumu se Britové domnívají, že se od té doby zhoršil stav ekonomiky či schopnost kontrolovat vlastní hranice a poklesl globální vliv Spojeného království. To zřejmě přispělo k nárůstu počtu lidí, kteří si přejí uspořádání referenda o opětovném připojení se k bloku.

Počet lidí, kteří se domnívají, že by se mělo konat další hlasování, za poslední rok vzrostl z 55 procent na 65 procent, ačkoli se rozcházejí v názorech na jeho načasování.

Až 22 procent lidí se domnívá, že referendum by se mělo konat už nyní, a dalších 24 procent si myslí, že by mělo být uspořádáno v příštích pěti letech. Celkem 11 procent lidí by si přálo hlasování zopakovat v dalších šesti až deseti letech a pouhá čtyři procenta za více než 20 let. Počet lidí, podle kterých by Britové neměli nikdy rozhodovat o opětovném připojení se k EU, klesl z 32 procent na 24 procent.

Podle analytika Chrise Hopkinse výsledky průzkumu mohou ukazovat, že mnoho lidí možná přecenilo potenciální přínosy brexitu. "Je těžké si představit, že by členství v EU vyřešilo některý ze současných ekonomických problémů," řekl Hopkins a dodal, že na "dojmech ale záleží".

Vzrostl také počet lidí, kteří si myslí, že brexit byl "špatným rozhodnutím". Loni si to myslelo 46 procent lidí, nyní je to 54 procent.

List zjištění zveřejnil v době, kdy se znovu začíná věnovat pozornost dopadům brexitu. Britská obchodní komora minulý týden vyzvala vládu, aby se zabývala možnostmi zlepšení obchodu s Evropou. Výzkumníci z Londýnské ekonomické školy (LSE) na začátku měsíce uvedli, že brexit zvýšil průměrný účet domácnosti za potraviny o 210 liber (5755 Kč) kvůli dodatečné byrokracii.

"Není divu, že to britská veřejnost takto vnímá, když se konzervativci vydali cestou, která ztěžuje menším podnikům obchodování s našimi sousedy, zemědělcům prodávat své produkty do zahraničí a vědcům spolupracovat se svými protějšky," okomentovala výsledky průzkumu mluvčí opozičních Liberálních demokratů pro zahraniční záležitosti Layla Moranová.

"Plně využíváme mnoha výhod brexitu a obnovujeme status Spojeného království jako suverénní, nezávislé země, která sama rozhoduje o své budoucnosti," reagoval mluvčí vlády. "Převzali jsme zpět kontrolu nad našimi hranicemi, obnovili jsme domácí kontrolu nad tvorbou zákonů a zrušili jsme řadu byrokratických překážek, čímž jsme ušetřili peníze podnikům a spotřebitelům v celé zemi," dodal.