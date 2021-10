Průzkum: Dvě pětiny Poláků si přejí, aby Polsko urovnalo své spory s EU

Varšava - Téměř 41 procent Poláků se domnívá, že Polsko by mělo co nejdříve urovnat své spory s Evropskou unií a přijmout požadavky, které na zemi kladou unijní orgány. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu veřejného mínění společnosti IBRiS pro list Rzeczpospolita.

Sonda veřejného mínění, založená na odpovědích 1100 lidí, dále ukázala, že 32,5 procenta Poláků si myslí, že ukončení sporů by mělo být dosaženo kompromisem a Polsko by mělo učinit jen menší ústupky. Až 23 procent Poláků věří, že vláda by měla bránit svou pozici, i kdyby to znamenalo, že přijde o peníze z fondu obnovy.

Ze 40,8 procenta Poláků, kteří se vyjádřili pro přijetí podmínek EU, si tuto odpověď častěji zvolily ženy (46 procent) než muži (35 procent) a obyvatelé středně velkých až větších měst, kteří se identifikovali jako "liberálnější".

Evropská komise (EK) v současné době zvažuje, že na Polsko podá stížnost k Soudnímu dvoru EU nebo spustí nový mechanismus, který čerpání evropských peněz podmiňuje nezávislostí justičních orgánů. Mělo by jít o reakci Bruselu na nedávný verdikt polského ústavního soudu, který rozhodl, že některé články základních smluv o Evropské unii odporují polské ústavě. Zpochybnil tak nadřazenost práva EU nad právem polským, s čímž Varšava souhlasila při svém vstupu do unie v roce 2004. Evropský parlament navíc komisi vyzval, aby Polsku neschválila finance z mimořádného fondu obnovy, dokud se plně nepodřídí rozhodnutím Soudního dvora EU.

Z průzkumu vyplývá, že tvrdý přístup Polska vůči EU nejvíce podporují stoupenci vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) a prezidenta Andrzeje Dudy. Ze 23 procent Poláků, kteří chtějí, aby Polsko nadále bránilo svůj postoj, i kdyby mělo přijít o peníze, bylo pro toto řešení 49 procent voličů PiS. Dalších 41 procent příznivců této strany je ale pro kompromis a osm procent by si přálo, aby Polsko unii ustoupilo.