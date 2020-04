Průzkum: Dvě pětiny Čechů zrušilo plány na dovolenou v cizině

Praha - Letošní letní dovolené v zahraničí se kvůli pandemii koronaviru a souvisejícím opatřením vzdaly dvě pětiny Čechů. Místo toho budou většinou cestovat po ČR, jen menšina si zahraniční pobyt odloží na později. Naopak 11 procent lidí se plánů na léto u moře zatím nevzdalo. Vyplynulo to z průzkumu Benefit Plus, kterého se zúčastnila počátkem dubna tisícovka lidí a jehož výsledky má ČTK k dispozici.

Objednanou dovolenou v cizině podle průzkumu dosud zrušilo 11 procent Čechů, dalších 32 procent cestu do zahraničí jen plánovalo, vzhledem k aktuální situaci ale nepojede. Pětatřicet procent z nich si chce původně plánovaný pobyt u moře nahradit několika kratšími pobyty v ČR, 20 procent plánuje dovolenou v ČR s koupáním a 14 procent pobyt na českých horách. Pětina zatím ale neví, jak si zrušenou dovolenou u moře vynahradí, a osm procent si ji odloží ji na později.

"Je ale pravděpodobné, že s blížícím se létem bude zrušených zájezdů přibývat a kapacity pobytů v Česku se začnou rychle plnit," uvedl Václav Kurel, ředitel společnosti Benefit Management, která poskytuje zaměstnanecké benefity pod značkou Benefit Plus.

Ministerstvo pro místní rozvoj koncem března uvedlo, že připravuje nástroj na financování rozvoje domácího cestovního ruchu. Podstatou jsou rekreační poukazy pro zaměstnance a živnostníky, které by se daly odečíst z daňového základu. Opatření by podle ministerstva mělo pomoci firmám, které působí v cestovním ruchu, zmírnit dopady omezení kvůli koronaviru na jejich podnikání.

Podle průzkumu Benefit Plus by příspěvek od zaměstnavatele na dovolenou v Česku uvítalo 68 procent Čechů, naopak 17 procent by ho nevyužilo a 15 procent ho považuje za zbytečný náklad pro firmy.

"Po našich zkušenostech s tímto benefitem na Slovensku bych ale doporučil nezavádět ho pro firmy jako povinnost a také omezit počet podmínek čerpání poukazů, aby firmám nevznikla příliš velká administrativní zátěž," doplnil Kurel.