Průzkum: Dovolenou v ČR chce letos na podzim mít 51 pct Čechů, meziročně méně

Praha - Dovolenou v tuzemsku plánuje letos na podzim strávit 51 procent Čechů, meziročně o dva procentní body méně. Navštívit chtějí především Jihočeský a Jihomoravský kraj. Vyplývá to z průzkumu státní agentury CzechTourism, který dnes na tiskové konferenci v Praze představil ředitel Jan Herget. Na pobyt v tuzemsku si podle něj Češi vyhradí průměrně osm dní, tedy stejně jako loni. Meziročně však vzrostla předpokládaná útrata za osobu, a to o 458 korun na 6371 korun. Na dovolené preferuje v Česku 57 procent dotázaných platit kartou, v zahraničí je to 46 procent, zjistil průzkum, kterého se letos v srpnu zúčastnilo 1000 respondentů.

Například od pátku 29. září do neděle 1. října jsou zatím hotely v Česku obsazené z přibližně 53,1 procenta, řekl Herget. Celkově je podle něj obsazenost o víkendech v letošním září a říjnu meziročně vyšší o čtyři až šest procentních bodů. Upozornil však na to, že státní svátek 28. září, který Češi v plánování dovolených často využívají, loni připadl na středu. O prodlouženém víkendu 17. až 19. listopadu jsou rezervace podle Hergeta v tuto chvíli na 28,5 procenta. Dvojlůžkový pokoj za noc letos průměrně vychází na 2600 až 2715 korun, loni to bylo mezi 2300 a 2450 korunami, doplnil.

Na dovolené v tuzemsku se budou Češi nejčastěji věnovat pěší turistice, takovou odpověď zvolilo 86 procent z nich. Přibližně 34 procent respondentů zařadí kratší cyklistický výlet s rodinou a pětina vodní sporty. V zahraničí letos na podzim podle průzkumu CzechTourismu dovolenou volí 17 procent Čechů.

Z útraty, kterou Češi předpokládají v průměrně výši 6371 korun na osobu, půjde 44 procent na ubytování. Právě ubytování v tuzemsku podle Hergeta 51 procent respondentů platí kartou. U jídla v restauraci je to 54 procent a nejvyšší podíl, 63 procent, připadá na pohonné hmoty. U suvenýrů je situace nerozhodná, jedna polovina dotázaných je platí kartou a druhá hotovostí, informovala agentura CzechTourism.

"V digitální době může být pro mnohé zahraniční i domácí turisty v Česku překvapením, pokud někde nemohou zaplatit kartou. Ne všichni totiž s sebou nosí hotovost, může se tedy bohužel stát, že nemožnost zaplatit kartou od návštěvy krásného místa odradí, pokud tedy není poblíž bankomat," uvedl Herget. Platbu kartou podle něj upřednostňují zejména lidé do 26 let s vysokoškolským vzděláním.

Loni v létě vzrostl počet bezhotovostních transakcí zahraničních turistů v Česku o čtvrtinu, uvedl dnes manažer společnosti Visa pro Česko Petr Polák. "Naopak počet výběrů z bankomatů klesl o deset procent. Podle očekávání zaznamenal největší nárůst segment gastronomie, kde cizinci utráceli oproti předloňskému roku o 42 procent více, na druhém místě je doprava následovná nákupy jídla a pití v kamenných obchodech," řekl.

Nejvíce podle něj loni v létě utráceli Američané, Dánové a Norové. Katarína Kakalíková pak za Mastercard poznamenala, že naopak méně Čechů letos podle dat společnosti navštívilo Chorvatsko a snížila se tam také jejich útrata.