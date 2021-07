Průzkum: Dovolenou doma, na chatě nebo u příbuzných stráví 31% Čechů

Praha - Dovolenou doma, na vlastní chatě nebo u příbuzných letos podle průzkumu společnosti Sodexo Benefity stráví 31 procent Čechů. Na svou chalupu se nejčastěji chystají lidé z Královéhradeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Léto strávené pod stanem nebo v karavanu plánuje 17 procent českých turistů. Na dovolenou si musí šetřit 56 procent lidí, před dvěma lety to bylo 80 procent. Nejvíce lidí, 36 procent, počítá s náklady mezi pěti a deseti tisíci na osobu. Výsledky průzkumu má ČTK k dispozici.

K příbuzným nebo známým se na léto chystá zhruba 16 procent Čechů. Nejčastěji obyvatelé Karlovarského a Jihočeského kraje a Pražané. Pod stan vyrazí nejvíce lidé ve věku 35 až 44 let. "Zřejmě jde o rodiče, kteří vyrazí se svými školou povinnými dětmi, aby jim dopřáli dobrodružství," uvedla personální ředitelka Sodexo Benefity Martina Machová.

Dovolenou v hotelu plánuje asi 32 procent českých cestovatelů, 27 procent se ubytuje v hostelech nebo penzionech. Podle Machové je zde ale patrný propad. Podobný průzkum, který si firma Sodexo Benefity nechala zpracovat před dvěma lety, ukázal, že letní pobyt v hotelu nebo penzionu, za který v porovnání s jinými typy ubytování lidé zaplatí zpravidla více, si dopřálo 84 procent Čechů, řekla.

S vyššími náklady na dovolenou počítají muži. Výdaje deset až 20.000 na člověka má připraveno 37 procent mužů a 29 procent žen. Méně než pět tisíc korun na člověka přitom musí stačit 18 procentům Čechů. V průzkumu 56 procent lidí uvedlo, že se ale na dovolené nemusí finančně omezovat.

K úhradě dovolené lidé využívají i firemní benefity. Podle Machové roste počet zaměstnanců, kteří od svého podniku dostávají tisíc a více korun měsíčně na volnočasové aktivity. Průměrný roční příspěvek na FlexiPass Card podle ní předloni, tedy před pandemií, činil 3720 korun, letos to je 4847 korun. Pozitivní roli ve zvyšování tohoto příspěvku sehrála podle ní pandemie. Z transakcí provedených v květnu a červnu přes zmíněnou benefitní kartu podle Machové připadlo zhruba 14 procent na cestovní kanceláře, což v tomto období odpovídá jejich dlouhodobému podílu.

Průzkum dále ukázal, že pokud by Češi měli na dovolenou navíc deset tisíc korun, 35 procent turistů by vyrazilo ještě na jeden pobyt, 21 procent lidí by si dovolenou prodloužilo.

Firma Sodexo Benefity si nechala průzkum provést společností Ipsos v termínu 29. června až 3. července. Zúčastnilo se ho 525 lidí.