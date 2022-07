Průzkum: Dovolenou Češi financují z úspor, nepůjčují si na ni

Praha - Letní dovolenou české domácnosti v drtivé většině financují ze svých úspor. Pokud je nemají, kvůli dovolené se nezadlužují a raději nikam nejedou. Na dovolenou si někdy půjčilo pět procent domácností a polovina těchto půjček jsou menší částky do 10.000 korun. Vyplývá to z průzkumu pro společnost KRUK, která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Závěry průzkumu, který byl mezi tisícovkou respondentů, byly velmi podobné jako v předchozím roce.

Částku do 10.000 korun si na dovolenou půjčí spíše muži, u půjček nad 10.000 korun rozdíl mezi muži a ženami není. Na dovolenou si půjčují nejčastěji lidé ve věku 35 až 44 let a trochu častěji i lidé s nižším vzděláním. Nejčastěji si na dovolenou půjčují rodiny se dvěma dětmi, a to zpravidla i vyšší částky. Výrazně více než lidé si nejnižším osobním příjmem si na dovolenou půjčují Češi s osobním příjmem přes 30.000 korun měsíčně.

"Je určitě správné, že pokud české rodiny nemají naspořeno na letní dovolenou, zvolí raději levnější alternativu, nebo se dovolené úplně vzdají, než aby se zadlužily. Velmi podobné výsledky jsme získali také z našich průzkumů v předchozích letech, takže postoj Čechů k půjčkám na dovolenou se dlouhodobě nijak zásadně nemění,“ uvedla generální ředitelka KRUK Jaroslava Palendalová.

Na dovolenou si půjčují nejčastěji Češi na rodičovské dovolené a dále zaměstnanci ve státní správě a sociálních službách, následovaní zaměstnanci ve zdravotnictví a školství, vědě a kultuře. Zpravidla jde o částky do 10.000 korun. Půjčky na dovolenou si naopak vůbec neberou lidé zaměstnaní v oboru informačních technologií a telekomunikací, stejně jako pracovníci v zemědělství a lesnictví. Větší náklonnost k půjčkám na dovolenou mají domácnosti, které utratí za zábavu a koníčky deset až 30 procent svého měsíčního rozpočtu.

"Nejčastěji si na dovolenou půjčují lidé, kteří o finanční situaci své domácnosti uvádějí, že jim příjem nevystačí ani na nejnutnější výdaje a současně mají další půjčky nebo úvěry, z nichž některé už nyní nezvládají splácet. Peníze na dovolenou si někdy půjčila každá osmá domácnost v takto tíživé finanční situaci,“ dodala Palendalová.

Po dvou letech cestovních omezení mají letos Češi zájem především o dovolené u moře. Cestovní kanceláře hlásí, že termíny během letních prázdnin jsou prakticky vyprodané. Podle cestovní agentury Invia se průměrná cena dovolené pohybuje okolo 15.000 korun. Do letošních cen dovolených se zatím příliš nepromítla rostoucí inflace, v příštím roce lze ale očekávat ceny vyšší.