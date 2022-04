Průzkum: Dopadů rostoucí inflace na svoje finance se obává 95 procent lidí

Praha - Dopadů rostoucí inflace na svoje finance se obává 95 procent lidí. Tři čtvrtiny Čechů za poslední rok změnily pod vlivem pandemie, inflace a zdražování energií svoje uvažování o financích či úsporách, více investovat však začala pouze pětina Čechů. Vyplývá to z průzkumu Generali Investments CEE, který se konal od 11. do 15. března mezi 1050 respondenty.

Přes 37 procent dotázaných se podle něj sice inflace obává, ale žádné kroky u svých financí nečiní. Rovněž 37 procent lidí sice začalo více spořit, k vyrovnání inflace to ale nestačí. Nejméně se inflace bojí lidé v Praze a dalších velkých městech. Největší strach mají o svoje úspory lidé v menších městech v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, ukázal průzkum.

"Pro řadu lidí byla inflace do nedávna pouze abstraktním strašákem a její důsledky vůbec nepociťovali. Aktuálně však roste před očima a lidé najednou platí za běžné zboží a služby klidně o desítky procent navíc a vede je to k úvahám nad tím, kolik utrácí a jak chránit úspory," řekl obchodní ředitel Generali Investments CEE Petr Mederly.

Meziroční inflace vzrostla v březnu na 12,7 procenta, tedy nejvýše od května 1998. Ekonomové Generali Investments CEE očekávají, že celoroční průměr inflace za rok 2022 bude přes 11 procent. Peníze ukládané na spořicích účtech tak mohou podle nich za rok ztratit sedm procent hodnoty nebo i více. Podíl Čechů pokládající spořicí účty za nejvhodnější způsob ukládání peněz klesl za poslední rok z 36 na 28 procent, uvedli.

"Rozdíl mezi vysokou inflací a úrokem nevyrovnají ani státní příspěvky na stavební spoření či důchodové pojištění. I tak je ale samozřejmě lepší mít peníze ve spořicích produktech než na běžném účtu nebo v hotovosti, kde ztrácejí hodnotu ještě rychleji," doplnil makroekonomický analytik Generali Investments CEE Martin Pohl.

Investice jako vhodný nástroj pro boj s inflací podle průzkumu volí 21 procent Čechů, nejčastěji mužů. Více investuje 29 procent z nich a jen 12 procent žen. K větším investicím se rozhodlo také 30 procent Čechů do 26 let, vyplývá z odpovědí respondentů.

"Investice jsou v tuto chvíli dobrým způsobem, jak udržet hodnotu svých financí. S větším výnosem je však samozřejmě spojená vyšší míra rizika, takže by nikdo neměl vkládat všechny svoje úspory pouze do jednoho investičního produktu. Nyní to platí kvůli válce na Ukrajině dvojnásob. Zároveň je potřeba počítat s tím, že hodnota investic může na nějakou dobu klesnout, což ale není důvod k panice," dodal Mederly.