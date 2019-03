Praha - Mezi rozhodující kritéria při výběru dodavatele energií patří pro většinu českých zákazníků cena, důvěryhodnost a dobrá pověst firmy. Vyplývá to z průzkumu agentury Datank pro společnost Bohemia Energy, který zástupci agentury a energetické firmy představili na setkání s novináři. Nejdůležitějším hlediskem je podle průzkumu cena, která je rozhodujícím kritériem pro 90 procent dotázaných.

"Vysoko v žebříčku se ale umístila i další kritéria, která nasvědčují narůstající vyspělosti českých spotřebitelů. Dobrá pověst vybrané firmy je důležitá pro 64 procent respondentů, její finanční stabilita pro 51 procent. Čtvrtina lidí uvádí jako zásadní hledisko to, aby společnost byla na trhu přítomna déle než pět let a šlo o firmu s dostatečným počtem klientů," uvedl hlavní analytik agentury Datank Petr Šmíd.

Podle průzkumu jsou se svým dodavatelem energií spokojeny více než tři čtvrtiny lidí. Spokojenost s přístupem energetických firem vyjádřilo i téměř 78 procent těch, kteří nějakou záležitost v minulosti se svým prodejcem řešili. Více než polovina dotazovaných je pak toho názoru, že dominantní dodavatelé mají tendenci zneužívat svého postavení na trhu a odrazovat klienty před změnou dodavatele energií, aby u nich nedošlo k úbytku zákazníků.

"Většina firem na trhu je solidních, spotřebitelům lze jen doporučit, aby naplno využívali výhod konkurence a neplatili víc, než je nezbytné. Na druhou stranu je samozřejmě nutná obezřetnost před takzvanými ‘energetickými šmejdy’, kteří dobré pověsti renomovaných společností zneužívají," uvedl ředitel zákaznické péče Bohemia Energy Robert Šíma. Průzkum se uskutečnil v lednu letošního roku na vzorku asi 1000 lidí.

Právě na trh s energiemi se podle nedávného vyjádření České obchodní inspekce v podobě takzvaných ‘energetických šmejdů’ přesunula problematika nekalých obchodních praktik z klasických předváděcích akcí, kde byly nabízeny například hrnce. Například prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza označil v lednu situaci za neudržitelnou.

V oboru se plánují legislativní úpravy. Do připravované novely energetického zákona začlenilo ministerstvo průmyslu a obchodu podle dřívějších informací například omezení doby trvání smlouvy s dodavatelem na 36 měsíců, možnost zákazníka vypovědět smlouvu na dobu určitou s automatickým prodloužením závazku, a to kdykoliv do patnáctého dne před uplynutím sjednané doby nebo právo zákazníka na bezodkladné písemné vyhotovení smlouvy.

Z dat Operátora trhu s elektřinou vyplývá, že Češi v loňském roce měnili dodavatele elektřiny v rekordním množství. Počet změn se proti roku 2017 zvýšil o téměř 60 procent na 570.511. Dosud nejvíce změn, 473.128, bylo v roce 2012. V roce 2018 meziročně stoupl také počet změn dodavatele plynu, a to o 15,8 procenta na 263.425. Podle analytiků byl hlavním důvodem výrazný růst velkoobchodních cen energií, které následně obchodníci začali promítat do koncových cen pro zákazníky.