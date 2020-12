Průzkum: Do restaurace pro jídlo vyrazila týdně polovina lidí

Praha - Více než polovina české populace si nakupovala jídlo v restauracích v nouzovém stavu minimálně jednou týdně. Nejčastěji kvůli pohodlí a nechuti si vařit. Uvádí to listopadový průzkum společnosti Médea Research, který se uskutečnil v rámci kampaně "Rozbalte to" od firmy Mattoni 1873. Odpovídalo v něm 517 lidí, kteří tvořili reprezentativní vzorek dospělé populace. ČTK to dnes sdělili zástupci nápojářské společnosti.

Hotové jídlo si v restauraci v poslední době koupilo podle průzkumu 60 procent populace. Nejčastěji, tedy v 86 procentech, si objednali lidé obědy s sebou, 37 procent respondentů si pořídilo i v restauraci zabalenou večeři.

Skoro 55 procentům chybělo po uzavření restaurací setkání s přáteli, polovina přišla o možnost občerstvit se po výletě. Lidem dál chyběla příležitost dát si oblíbené jídlo nebo si udělat hezký večer s partnerem či partnerkou. Večerní posezení u jídla se v žebříčku objevilo na šestém místě.

Pomoci restauracím se snaží mnoho projektů. Kampaň Rozbalte to, kterou iniciovala firma pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu, se snaží podpořit nákup v restauracích skrze televizní spoty.

Bary, restaurace a další stravovací zařízení včetně výdejních okének budou muset od středy zavírat ve 20:00 místo 22:00. Zakázána bude po celý den konzumace alkoholu na veřejnosti a na trzích se nebude smět prodávat občerstvení a alkohol. Vláda zpřísněním reagovala na častá porušování protiepidemických opatření. Podle restauratérů tak ale provozy budou ztrátové.