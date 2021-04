Průzkum: Do očkování se chce zapojit 86 procent podniků

Praha - Zapojit se do očkování mělo podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP) v lednu zájem 36 procent firem, nyní jich je 86 procent. Garantují rychlé očkování minimálně jednoho milionu lidí. Očkovací místo chtějí využívat dlouhodobě, například pro případné přeočkování. Komplikací je podle nich administrativa a dlouhé schvalovací lhůty. Vláda by také měla uvolnit očkování pro věkovou skupinu 18 až 55 let. SP k tomu dnes kabinet a další dotčené instituce vyzval, uvedli na on-line tiskové konferenci zástupci svazu.

Nejvíce, zhruba polovina podniků, má podle průzkumu zájem o zřízení jednorázového očkovacího místa ve firmě pro zaměstnance, případně i pro jejich rodinné příslušníky. Tuto cestu by volily hlavně společnosti nad 250 pracovníků. Pro využití ordinací poskytovatelů pracovně-lékařských služeb mimo firmu je 48 procent podniků, především menších a středních, tři procenta společností jsou schopna se stát veřejným očkovacím místem.

Největší výhodu v zajištění očkování pro své zaměstnance vidí firmy v tom, že proces bude rychlý a pohodlný, když lidé nebudou za aplikací vakcíny muset nikam jezdit. I díky tomu je 42 procent podniků přesvědčeno, že budou schopny pracovníky k očkování lépe motivovat. Možnost nechat naočkovat členy rodiny považuje za benefit 29 procent firem.

Některé podniky už vlastní očkovací místo zřídily nebo na tom pracují. Schválení provozního řádu ale podle člena představenstva SP Miroslava Paláta trvá šest až osm týdnů. Na složitou administrativu a dlouhé schvalovací lhůty si stěžuje 79 procent společností. Doplnil, že pro zahájení očkování ve firmách je klíčové jeho zpřístupnění pro lidi od 18 do 55 let, ale také zajištění dostatečného množství vakcín.

Průzkum SP uskutečnil 26. a 27. dubna, zúčastnilo se ho 141 firem. Polovinu tvořily podniky nad 250 pracovníků, 32 procent firmy s 50 až 250 zaměstnanci, zbývající část připadla na společnosti do 50 lidí.

Zdravotníci za čtyři měsíce od zahájení očkování proti nemoci covid-19 podle dat ministerstva zdravotnictví aplikovali přes tři miliony dávek vakcíny. Plně očkovaných je v tuzemsku nyní 980.327 lidí.