Průzkum: Do konce roku chce zvyšovat mzdy ještě 39 procent firem

Praha - Do konce roku chce zvyšovat mzdy ještě 39 procent firem. Naopak sedm procent jich nepřidá letos ani napřesrok. Ve svém průzkumu mezi 191 českými společnostmi to zjistila poradenská společnost RSM.

Nejčastěji, ve 14 procentech případů, zvýší firmy mzdy o pět až deset procent, každá desátá pak mezi dvěma až pěti procenty. Najdou se i společnosti, pro které není problém zvýšit mzdy o více než deset procent. Plánuje tak učinit každá devátá ze sta, a to především ty, které podnikají ve vývoji automobilového průmyslu, luxusním obchodu, částečně také v poradenství, marketingu a reklamě.

Zbylých 61 procent společností uvedlo, že pro letošek se zvyšováním mezd skončilo v jakékoli podobě. Shodují se na tom především zástupci firem podnikajících v automobilovém průmyslu, dopravě nebo logistice a službách obecně, tedy společnosti, pro které je nyní klíčové stabilizovat svůj byznys s ohledem na růst cen energií, snížení odbytu v některých odvětvích i přerušení dodavatelských řetězců.

"Je překvapivé, že ještě v posledním čtvrtletí téměř 40 procent firem přidává svým zaměstnancům a nečeká na začátek příštího roku. Předpokládáme, že je to důsledek podzimní valorizace platů státních zaměstnanců, která 'změnila pravidla' ještě v průběhu tohoto období,“ uvedla řídící partnerka RSM pro ČR a Slovensko Monika Marečková.

Více než polovina společností, které plánují zvýšit mzdy ještě letos, tak učiní na základě individuální dohody s jednotlivými zaměstnanci. Překvapivě vysoký je však i počet firem, které ještě letos plánují plošnou valorizaci. Těch je 38 procent ze všech společností. Některé z nich dokonce deklarují, že budou mzdy zvyšovat velice nadprůměrně, tedy nad pět procent.

"Samotní majitelé jsou ve zvyšování nákladů na zaměstnance zdrženlivější. Firmy by raději šly cestou optimalizace benefitů a pomalejšího růstu mezd. Z trhu však víme o vyjednávání s odbory, které chtějí následovat plošné desetiprocentní zvýšení mezd státním zaměstnancům. To pak na trhu působí jako domino efekt,“ upozornila Marečková.

Ohledně dalšího zvyšování mezd v následujícím roce panuje zatím optimismus. Najdou se ale i společnosti, které mzdový růst byly nuceny zmrazit. Sedmina firem tedy v příštím roce další zvyšování mezd neplánuje, a to ani individuálně.

S přidáváním svým zaměstnanců počítá 54 procent firem. Růst mezd v rozmezí mezi dvěma až pěti procenty jich plánuje 17 procent, 27 procent mezi pěti až deseti procenty. Desetina plánuje přidávat ještě štědřeji.

"Vypadá to, že psychologická hranice, přes kterou se nechtějí firmy dostat, je desetiprocentní zvýšení mezd," uvedla Marečková. Připomněla, že inflace je přes 15 procent. Aby ji firmy kompenzovaly, uvažují výrazně častěji o valorizaci než o individuálním zvyšování. V praxi to však může znamenat i to, že zvýšení mezd bude podmíněné propouštěním. Ostatně již dnes je redukce týmů veřejným tajemstvím většiny firem, které jsou už krizí zasažené, dodala.