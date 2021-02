Průzkum: Devět z deseti lidí je pro návrat žáků do škol

Praha - Devět z deseti lidí je pro návrat žáků a studentů do škol. Proti je méně než desetina, přičemž jde často o lidi mezi 18 a 29 lety. Asi čtvrtina studentů by raději ještě zůstala dál doma. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK pro Českou televizi. Podmínkou pro návrat by podle zhruba dvou třetin respondentů mělo být testování žáků i učitelů. Průzkum také ukázal, že koronaviru se navzdory šíření nakažlivější britské mutace obává méně lidí.

K dalším opatřením uvedeným v souvislosti s návratem do škol patřil pozvolný návrat třeba formou střídání tříd po týdnech, omezení počtu lidí v uzavřených prostorách nebo ponechání části výuky on-line.

Navzdory šíření nakažlivější mutace se viru obává stále méně lidí. Zhruba třetina respondentů na otázku, zda se cítí ohroženi nemocí covid-19, dala na stupnici od jedné do pěti nejnižší známku. Čtvrtina pak dala dvojku a 30 procent trojku. Největší riziko vnímá šest procent dotázaných. Před měsícem bylo méně lidí, co se necítí ohroženi, jedničkou své obavy ohodnotilo 23 procent.

S platností znovu vyhlášeného nouzového stavu do konce února souhlasí víc než polovina oslovených. Opačný názor mají asi dvě pětiny dotázaných. Zrušení nouzového stavu preferují zejména mladší lidé do 45 let, naopak většina seniorů je pro jeho prodloužení. STEM/MARK průzkum provedl mezi tisícovkou respondentů v období od 15. do 18. února.

Od začátku března by se měli vrátit do škol maturanti a žáci devátých ročníků základních škol. Termín ale dnes zpochybnil premiér Andrej Babiš (ANO). Epidemická situace je podle něj extrémně nepříznivá. Zároveň chce, aby byla zrušena soutěž na dodávku antigenních testů do škol, protože ji doprovází nejasné a kontroverzní záležitosti. Většina žáků a studentů má již řadu týdnů povinnou výuku na dálku. Otevřené jsou nyní jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních.