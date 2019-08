Průzkum: Devět z deseti Češek chce své dítě kojit

Praha - Češky mají pozitivní vztah ke kojení. Devět z deseti žen v ČR, které plánují či čekají první dítě, chce svého potomka kojit. Přibližně stejně matek ho pak mateřským mlékem skutečně alespoň nějakou dobu živí. Zhruba dvě třetiny žen vydrží s kojením déle než sedm měsíců. Problémy dělá hlavně ženám, které o něm nemají dost informací. Vyplývá to z průzkumu, který u příležitosti Světového týdne kojení nechal zpracovat Nadační fond 1000 dní do života ve spolupráci se Společností pro výživu. ČTK to sdělila mediální zástupkyně Zuzana Hanušová.

Světový týden kojení připadá každoročně na první týden v srpnu, tedy od 1. do 7. srpna. Jeho cílem je zvýšit informovanost o prospěšnosti výživy mateřským mlékem.

"Výsledky průzkumu ukázaly, že 89 procent budoucích prvorodiček (v ČR) plánuje kojit. Z řad matek se však ke kojení nakonec přihlásilo ještě více žen, a to 93 procent. Devět ze sta pak uvedlo, že kojilo občas anebo vůbec," uvedl primář oddělení léčebné výživy Fakultní nemocnice Motol v Praze Petr Tláskal.

Doporučení světové zdravotnické organizace (WHO) je do šesti měsíců výhradně kojit, pak přidat příkrmy a pokračovat přibližně do dvou let. Organizace doporučují zahájit kojení v první hodině po porodu. Složení mateřského mléka je podle odborníků jedinečné a nenahraditelné. Kojení u dětí snižuje například riziko rozvoje alergií, cukrovky, zánětů střev či obezity, a naopak zvyšuje jejich inteligenci. Ženy chrání před rakovinou prsu nebo infarktem.

Alespoň tři měsíce až rok plánují v Česku kojit zhruba tři čtvrtiny prvorodiček. S tím, že je mateřské mléko pro dítě nejlepší výživou, souhlasilo v průzkumu 98 procent respondentek z řad budoucích maminek. Prospěšnost vidí hlavně v tom, že jde o přirozený způsob výživy. Podle třetiny je mateřské mléko zdravé a obsahuje potřebné živiny a vitamíny.

Dvě třetiny matek dle zjištění nadačního fondu kojily sedm a více měsíců a 40 procent déle než rok. Zhruba 60 procent budoucích prvorodiček uvedlo, že toho o kojení moc neví. Kolem 69 procent dotázaných matek nicméně odpovědělo, že nakonec mělo informací dost. Před porodem se dozvídají ženy nejvíce od rodiny a kamarádek, potom od lékařů a z internetu.

Z průzkumu také vyplynulo, že problémy s kojením mívají častěji ženy, které o něm nemají dostatečné informace. Často si neví rady s tím, jak se má dítě správně přisát k prsu nebo je trápí nedostatek mléka. Asi jedno procento matek podle dřívějších výzkumů ze zdravotních důvodů kojit nemůže.

Podíl nekojených dětí při propuštění z porodnice se dle dřívějších zjištění celorepublikově pohybuje kolem pěti procent. Kojení se musejí zcela vzdát jen matky HIV pozitivní. V případě jiných nemocí a podávání léku stačí podle odborníků kojení dočasně přerušit, mléko odstřikovat a po zlepšení zdravotního stavu co nejdříve opět v kojení pokračovat.

Průzkum se uskutečnil v polovině července a zúčastnilo se ho 250 matek a 250 prvorodiček, očekávají první dítě nebo plánují otěhotnět do pěti let.