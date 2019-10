Průzkum: Děti v ČR jsou ve volném čase aktivnější než jinde

Praha - České děti patří ve srovnání se svými vrstevníky z jiných států světa ve svém volném čase k nejaktivnějším. Sportu, umění či dalším kroužkům se jich věnuje zhruba 86 procent ve věku mezi 11 a 15 roky, zatímco například v Polsku je to 70 procent. Část dospívajících zároveň tráví čtyři a více hodin denně před obrazovkou počítačů, televizí či chytrých telefonů. Způsob využití volného času závisí výrazně na postavení rodiny. Vyplývá to z mezinárodní studie o zdraví a životním stylu školáků (HBSC), jejíž výsledky v ČR novinářům představili zástupci výzkumného týmu z Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL).

Studie HBSC je jedním z nejrozsáhlejších zdrojů dat o životním stylu dětí a dospívajících na světě. Do výzkumu se v ČR loni zapojilo 230 škol a v nich zhruba 13.000 dětí ve věku 11, 13 a 15 let. Průzkum se uskutečnil i v dalších osmi zemích světa. Výsledky ukázaly, že kroužků a dalších volnočasových aktivit se v ČR neúčastní 14 procent dětí, což je v mezinárodním srovnání nejméně. Naopak nejhůře v tomto ohledu dopadlo Polsko, kde se organizovaných aktivit ve volném čase neúčastní 30 procent dětí, řekl ČTK analytik Petr Baďura.

Většina dospívajících Čechů podle studie vyplňuje svůj volný čas týmovými i individuálními sporty, činnostmi v uměleckých kroužcích nebo v mládežnických organizacích. Mezi chlapci převažují týmové sporty (58 procent), u dívek umělecké aktivity (60 procent). Vedle organizovaných kroužků jsou děti často aktivní i s rodinou.

Přibližně 40 procent dospívajících se s rodiči věnuje alespoň jednou týdně sportu. "Z dlouhodobého pohledu je to velmi dobrá zpráva. Před 16 lety to bylo jen 30 procent a rodinné prostředí je z hlediska aktivního životního stylu zásadní," řekl Baďura. Podle něj zároveň narostl i počet rodin, které chodí na pravidelné společné procházky. Aktivní trávení volného času je přitom typičtější v bohatších rodinách, dodal. Týká se to i návštěv restaurací či kin nebo povídání si, doplnil.

Důležitou roli v životě mladých lidí hrají v současnosti i elektronická zařízení a internet. Čtyři hodiny a více stráví sledováním televize a videí ve všedních dnech 19 procent chlapců a 15 procent dívek, o víkendech je to pak třetina chlapců a 27 procent dívek. Hraním her ve všedních dnech tráví podobně dlouhý čas zhruba každý čtvrtý chlapec, dívky jsou často na sociálních sítích nebo brouzdají na internetu. Mladá generace podle autorů průzkumu často zvládá kombinovat několik takových aktivit souběžně.