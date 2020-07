Průzkum: Čtvrtina firem v leteckém a kosmickém sektoru bojuje o přežití

Červnové šetření agentury CzechInvest zjistilo, že pětina dotazovaných firem (19,6 %) musela v období mimořádných opatření uzavřít provozovnu. Čtvrtina z nich (26 %) zmiňuje mzdové škrty a propouštění zaměstnanců. Více než třetina (34,8 %) dotázaných firem vnímá nastalou situaci jako příležitost. Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá na podzim dotační program na podporu leteckého průmyslu.

Existenční nejistota, pokles poptávky či přesun práce do digitální podoby. To jsou hlavní závěry průzkumu mezi firmami v leteckém a kosmickém průmyslu, které v květnu a červnu 2020 provedla realizovala agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Cílem šetření bylo zjistit, jak dopadla pandemie koronaviru na přední zástupce tuzemských firem v tomto odvětví. Zapojilo se 46 respondentů z řad malých, středních i velkých podniků. Nejvíce odpovědí se podařilo získat od firem specializujících se se na výrobu letadel a leteckých komponentů a působících v oblasti inženýrství a kosmického průmyslu.

Omezení výroby i existenční problémy

Pokles poptávky pocítila většina dotazovaných firem (80,4 %). Nejčastěji se tak stalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními v březnu (50 %) a v dubnu (28 %). Omezení výrobní a vývojové činnosti se dotklo více než poloviny (63 %) podniků. Třináct dotazovaných firem (28 %) uvedlo, že muselo omezit činnost na polovinu. Pět firem dokonce o sedmdesát procent v porovnání s výkonností před vypuknutím pandemie koronaviru.

Existenční problémy zmínila v průzkumu čtvrtina respondentů (24 %). Pokles poptávky, a tedy i příjmů se dotknul jak malých, tak středních i velkých podniků. Pětina (19,6 %) zaměstnavatelů uvedla, že musela v době mimořádných opatření uzavřít provozovny. Čtvrtina (26 %) propouštěla dokonce zaměstnance. V některých firmách šlo o jednotky osob, v jiných to byl až poloviční pokles stavu. Mzdové škrty uvedlo dvanáct podniků (26 %).

„Průzkum ukázal, že koronakrize zasáhla prakticky všechny dotazované firmy. Většina z nich očekává návrat do běžného stavu, polovina z nich zhruba do konce roku. Méně pozitivním číslem je však čtvrtina těch, kteří bojují o přežití. Podíváme-li se na velikost leteckého a kosmického průmyslu v Česku, tak to není zanedbatelné číslo,“ říká autor průzkumu, specialista pro oblast aerospace v agentuře CzechInvest Michal Janečka.

Nová podpora na restart leteckého průmyslu

Povaha krize přinutila většinu podniků přejít do digitálního prostoru. Home office a využití digitálních online nástrojů zmiňovala většina dotazovaných (80,4 %). Tam, kde to bylo možné, využívaly k setkáním a řešení běžné agendy online schůzky. Z průzkumu vyplývá, že k tomuto kroku nepřistoupily pouze tři firmy (6,5 %). Vedle digitalizace s sebou změna pracovních návyků nesla také nové výzvy – nároky na automatizaci a zavádění inovací a nových technologií. Více než třetina (34,8 %) dotázaných firem vnímá nastalou situaci zároveň jako příležitost, 10 % podniků v době krize dokonce přeorientovalo výrobu nebo poskytované služby na nové činnosti, například výrobu ochranných pomůcek.

Firmy vedle finanční podpory a potřeby získat nové zakázky nejčastěji volají po větší podpoře výzkumu a vývoje. Česká republika je navíc jednou z mála zemí na světě, která dokáže kompletně vyvinout a sestavit letadlo na vlastním území, což ji staví do poměrně unikátní pozice. V současné době proto podnikatelé, stát i odborníci řeší, jak podpořit tuzemský letecký průmysl. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje dotační program speciálně na podporu tohoto odvětví, který by se měl podnikatelům otevřít na podzim.