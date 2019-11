Průzkum: Čeští podnikatelé jsou spíš konzervativní a opatrní

Praha - Čeští podnikatelé jsou spíš konzervativní a opatrní. Stále si neradi půjčují a 80 procent z nich funguje převážně s vlastním kapitálem. Vyplývá to z průzkumu chování drobných a středních podnikatelů, který si na vzorku 525 respondentů nechala u agentury Ipsos zpracovat fintechová firma BudgetBakers.

Každý druhý podnikatel se podle průzkumu ve svém okolí setkal s firmou nebo živnostníkem, který ukončil v uplynulém roce svoji činnost. Více než pětinu z nich přitom trápily problémy s řízením financí a cashflow. A není to problém pouze těch, kteří už museli s podnikáním skončit.

S finančními potížemi se podnikatelé setkávají častěji, než by si přáli. Mnohdy je na vině pozdní úhrada faktur ze strany odběratelů. Téměř 60 procent respondentů uvádí, že musí minimálně občas řešit výpadky v příjmech právě z důvodu nezaplacených faktur. Finanční propad pak vykrývají z jiných zdrojů, většinou z rezerv. Pro více než pětinu podnikatelů to znamená zásadní problém a každý dvacátý se obává, že by to pro něj mohlo být likvidační.

"Přestože finanční zdraví podnikání je jedním z klíčových faktorů zajišťujících jeho úspěch, věnuje se 53 procent respondentů sledování svých financí a přípravě plánů méně než hodinu týdně, dalších 38 procent pak maximálně tři hodiny týdně," uvedl výkonný ředitel BudgetBakers Michal Kratochvíl.

Češi sice hodnotí firmy podle jejich ziskovosti, růstu tržeb nebo likvidity. Ale zatímco ziskovost je důležitá pro dvě třetiny respondentů, růst tržeb považuje za klíčový jen 39 procent podnikatelů. Sledování cashflow a dalších ekonomických ukazatelů se ale ani tak příliš nevěnují. Téměř polovina z nich přiznává, že se těmito věcmi nezaobírá vůbec a plánují čistě z měsíce na měsíc. Dalších 40 procent si vede tabulku v excelu pro základní přehled a sedm procent používá nějaký manažerský program.

Po zahájení platnosti evropské směrnice PSD2 se v Česku otevřely nové možnosti sledování a řízení financí. "Banky dosud měly na data o transakcích svých klientů monopol, nyní je díky nařízení PSD2 musejí sdílet s finančně technologickými firmami, které jsou hnacím motorem inovací ve finančnictví," upozornil Kratochvíl. BudgetBakers letos v květnu získal licenci od České národní banky, která jej opravňuje k napojení do bankovního rozhraní API a přináší tak možnost zapojit do svých aplikací další banky.