Průzkum: Češi věří nejvíce Čaputové a Zelenskému, nejvyšší nedůvěru má Putin

Praha - Z osobností světové politiky Češi nejvíc důvěřují slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové a ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, naopak nejvyšší nedůvěru mají mezi českou veřejností vládci Ruska a Běloruska Vladimir Putin a Alexandr Lukašenko. Vyplývá to z průzkumu, který Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) provedlo od letošního března do května.

Oproti poslednímu průzkumu z konce roku 2019 se u Zelenského, jehož země čelí od konce letošního února ruské invazi, téměř zečtyřnásobil podíl důvěřujících, a to z 12 procent na 49 procent. Současně se u něj mírně, o šest procentních bodů, zvýšil podíl nedůvěřujících na 32 procent.

Čaputové spíše důvěřuje 60 procent dotázaných a 18 procent jí spíše nevěří. Za Čaputovou a Zelenským skončil francouzský prezident Emmanuel Macron, který měl 42 procent důvěřujících a 27 procent těch, kteří mu spíše nevěří. Americký prezident Joe Biden se těší důvěře víc než třetiny respondentů, ale větší část oslovených - 45 procent -mu nedůvěřuje.

Za Bidenem se objevuje pětice politiků, kteří mají asi čtvrtinu důvěřujících, a to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, britský premiér Boris Johnson, maďarský premiér Viktor Orbán, polský prezident Andrzej Duda a německý kancléř Olaf Scholz. Necelá pětina české veřejnosti důvěřuje generálnímu tajemníkovi NATO Jensi Stoltenbergovi, podobný podíl mu spíše nevěří.

Z hlediska podílu nedůvěřujících jsou u Čechů nejhůře vnímanými světovými politiky Putin a Lukašenko, jimž nedůvěřuje výrazná nadpoloviční většina oslovených.

Oproti sklonku roku 2021 vzrostla důvěra u Stoltenberga, von der Leyenové a Bidena. U Putina se zvýšil podíl nedůvěřujících a současně klesl podíl těch, kteří ruskému prezidentovi důvěřují. Mírně se snížila důvěra u Čaputové a Johnsona. U Lukašenka, na kterého se CVVM ptal naposledy v roce 2015, se zřetelně, o 13 procentních bodů, zvýšila nedůvěra.

Průzkum CVVM se konal od 8. března do 9. května a zapojilo se do něj 845 lidí starších 15 let.