Průzkum: Češi se s dětmi baví o hrozbách internetu nejméně z EU

Praha - Čeští rodiče se s dětmi baví jen málo o tom, na jaká rizika mohou narazit na internetu. Více než polovina jich o tom s potomky nemluví nikdy, což je jeden z nejhorších výsledků v Evropě. České děti přitom tráví na internetu čím dál více času. Jeho množství se za posledních deset let zdvojnásobilo. Vyplývá to z mezinárodního výzkumu EU Kids Online 2020, který v 19 zemích mapoval chování dětí mezi devíti a 16 lety. Jeho výsledky dnes novinářům v Praze představil koordinátor studie v ČR David Šmahel z Masarykovy univerzity.

Do průzkumu se zapojilo zhruba 25.000 dětí. Podle jeho autorů se jedná o největší výzkum, který se v tomto ohledu na světě dělal. Zveřejnili ho u příležitosti mezinárodního Dne bezpečnějšího internetu, který připadá na 11. února.

O aktivitách na internetu mluví s dětmi často 16 procent českých rodičů, což je podle Šmahela nejméně ze všech 19 zemí v průzkumu. V jejich průměru to bylo 33 procent matek a otců. Například v Německu se dětem v tomto ohledu věnovalo 38 procent rodičů, v Itálii 46 procent a na Slovensku 33 procent.

Důvodem horšího výsledku Česka může být podle Šmahela například to, že se v ČR často mluví o špatném vlivu internetu na děti a méně o tom, co s tím mohou dospělí dělat. "Mělo by se více mluvit o tom, že je potřeba, aby se rodiče s dětmi o tom bavili a aktivně se o to zajímali a nezaměřovali se na omezování a represi, ale více na aktivní mediaci, tedy povídání si s dětmi nebo o spolupoužívání internetu," řekl Šmahel.

V porovnání s výsledky předchozí studie z roku 2010 tráví nyní děti na internetu zhruba dvojnásobek času. V Česku se zvýšil z necelých dvou hodin na přibližně tři hodiny. Například ve Španělsku pak z jedné hodiny na tři hodiny, v Norsku ze dvou na tři a půl hodiny. Nejčastěji se děti připojují k internetu pomocí chytrých telefonů. Používají jich je k tomu asi čtyři pětiny.

České děti na internetu nejčastěji sledují videa, poslouchají hudbu nebo komunikují s rodinou a kamarády, ukázal průzkum. Ve srovnání s jejich vrstevníky z jiných zemích využívají internet méně často k práci do školy a naopak častěji jsou na sociálních sítích, řekl Šmahel. Zatímco například v Německu podle něj sociální sítě používají asi dvě pětiny dětí, v Česku jsou to dvě třetiny.

České děti také v porovnání s jinými často přijímají sexuálně laděné zprávy. Za poslední rok je obdržela přibližně třetina z nich, více deklarovaly jen děti z Vlámska v Belgii, a to 39 procent. Šmahel ale dodal, že sexuální obsah zpráv jich dle průzkumu rozrušil asi dvě pětiny, a většině tedy nevadil. Podle něj jde v mnoha případech o přirozenou součást dospívání, při kterém je třeba naučit se být opatrný.