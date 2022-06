Průzkum: Češi na internetu nejvíc sledují zpravodajská videa

Praha - Češi na internetu nejvíce sledují zpravodajská videa. Alespoň několikrát týdně si je pustí 37 procent uživatelů internetu. Následují seriály, které si pouští 36 procent lidí, a filmy s 34 procenty. Další příčky patří vtipným videím (31 procent) a hudebním klipům (28 procent). Vyplývá to z jarního průzkumu Nielsen Admosphere na vzorku tisícovky respondentů starších 15 let.

Tři čtvrtiny internetových uživatelů stále nejraději koukají na seriály v češtině, případně slovenštině. Popularita seriálů v českém znění navíc významně stoupá s věkem: v nejmladší skupině respondentů (15–24 let) je preferuje 42 procent dotázaných, z respondentů ve středním produktivním věku (35–44 let) už 77 procent a z dotázaných nad 55 let dokonce 90 procent.

Seriálům s českými titulky dává přednost 16 procent dotázaných. Jejich obliba naopak s věkem klesá a nejpopulárnější jsou u nejmladší skupiny (30 procent), kdežto z lidí 55+ je preferuje jen v sedm procent. Nejméně vyhledávané je sledování seriálů s anglickými titulky (pět procent) nebo v anglickém znění bez titulků (tři procenta). Oba způsoby opět vedou u nejmladších ročníků.

V Česku je 8,1 milionu uživatelů internetu, což odpovídá 85 procentům obyvatel starších deseti let. Týdně stráví on-line v průměru skoro 17 hodin. Více než polovina platí na internetu kartou.