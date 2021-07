Průzkum: Češi jsou letos v létě kvůli covidu opatrnější než loni

Ilustrační foto - Turisté na náplavce hotelu Thermal v Karlových Varech na snímku z 10. července 2021. Do lázeňského města míří po koronavirové pauze převážně čeští návštěvníci.

Ilustrační foto - Turisté na náplavce hotelu Thermal v Karlových Varech na snímku z 10. července 2021. Do lázeňského města míří po koronavirové pauze převážně čeští návštěvníci. ČTK/Kubeš Slavomír

Praha - Češi jsou s ohledem na riziko nákazy covidem-19 v současnosti opatrnější než loni v létě. Častěji nosí respirátory či roušky, méně chodí do hospod, starší lidé se víc izolují a o trochu víc se využívá práce z domova. Průměrný počet osobních kontaktů byl v červenci kolem 19 týdně. Minulý rok to bylo až 23. Vyplývá to z další etapy průzkumu Život během pandemie společnosti společnosti PAQ Research, o kterém dnes ČTK informoval sociolog Daniel Prokop. Podle něj ale za poslední měsíc zároveň klesl počet lidí, kteří se testují. Očkování zcela odmítá asi 12 procent lidí.

Průzkum podle Prokopa ukázal, že lidé se nyní i přes pokles míry opatrnosti po zimních vlnách epidemie chrání před nákazou covidem-19 víc než v létě 2020. Rozdíl je podle něj například v tom, že loni v létě nosilo respirátory asi 30 procent lidí a nyní to je přibližně 70 procent. Důvodem může být podle Prokopa i povinnost ochrany nosu a úst na veřejných místech, která loni neplatila. Mezi 26 procenty lidí nad 55 let také podle průzkumu přetrvala tendence nevycházet z domu a izolovat se. Loni bylo takto opatrných 21 procent dotázaných.

"Průměrný počet přímých osobních kontaktů byl během července okolo 19 kontaktů týdně. To je o trochu méně než loni, kdy osciloval mezi 22 a 23," uvedl Prokop. Obavy z nákazy mají podle průzkumu vliv i na návštěvnost restaurací. Chodí do nich 42 procent dotázaných, tedy o sedm procentních bodů méně lidí než loni v červenci. Relativně jde podle Prokopa o pokles o 15 procent. Účast na většině dalších aktivit se podle něj pohybuje kolem loňských hodnot.

Zhruba dvě třetiny respondentů se v průzkumu přihlásilo k alespoň částečné imunitě proti covidu-19, a to díky očkování nebo prodělání nemoci v posledních třech měsících. "Na konci července již 70 procent respondentů vyjadřuje ochotu nechat se naočkovat či již alespoň jednu dávku vakcíny podstoupili," uvedl sociolog. Kolem 12 procent lidí podle něj očkování zcela odmítá. Jejich počet je vyšší mezi mladšími bez maturity a z menších měst, chudými, ženami a lidmi, kteří se nebojí covidu-19. Vyšší ochotu k očkování mají podle průzkumu lidé, kteří v minulosti covid-19 prodělali, nebo znají někoho, kde nemoc měl.

Epidemii podle sociologa pomáhá mírnit i fakt, že díky dovoleným nyní dočasně ubylo lidí na pracovištích na dvě třetiny, čímž se rovněž omezují kontakty. Kolem sedmi procent lidí pracuje nyní zcela z domova a dalších asi osm procent využívá částečný home office, zjistil průzkum. "Pandemie tedy asi nevedla k nárůstu lidí, kteří pracují plně z domova, ale naučila Čechy pobyt na pracovišti a práci z domova kombinovat," sdělil Prokop.

Upozornil zároveň, že za poslední měsíc klesla míra protestovanosti na covid-19. Zatímco v květnu a červnu test podstoupilo 48 procent lidí, v červenci to bylo 38 procent. Testuje se podle něj také méně lidí s příznaky či po rizikovém kontaktu. "Tyto trendy mohou být problematické na začátku září při návratu do škol, z dovolených a na pracoviště," uzavřel.