Průzkum: Češi by si on-line pořídili i mazlíčka

Praha - Na internetu by si podle průzkumu společnosti Cofidis více než 90 procent Čechů pořídilo nábytek, zahradní vybavení, elektrospotřebiče i dovolenou. Oblečení, obuv, potraviny či výbavu na sport by tak nakoupilo zhruba 80 procent lidí. Domácího mazlíčka by si neváhalo po síti sehnat 44 procent dotázaných. Zdrženlivější jsou čeští zákazníci u nákupu nemovitostí nebo aut. I přesto by si je on-line neváhala pořídit více než polovina. Výsledky průzkumu mezi 525 respondenty má ČTK k dispozici.

Některé výrobky a služby Češi nakupují v internetových obchodech podle průzkumu zcela běžně. Zejména to platí o spotřebním zboží jako je vybavení pro volný čas a drogerie, které by si on-line shodně pořídilo 97 procent lidí. Následuje zahradní vybavení, elektrospotřebiče a dovolená, kterou by si prostřednictvím internetu neváhalo obstarat 95 procent respondentů. Nábytek by v e-shopech koupilo 91 procent lidí.

V posledních letech zažívá rozmach nákup potravin, který pandemie koronaviru ještě umocnila. Nyní by se pro tuto možnost rozhodlo 84 procent lidí. "On-line nakupování potravin je přitom nejvíce nakloněna překvapivě starší generace," uvedl Cofidis. Ještě o trochu více dotázaných by pak v internetových obchodech nakoupilo léky.

Auto by si na internetu objednalo podle průzkumu 55 procent lidí. Dům či byt by si touto formou pořídilo 56 procent Čechů, v roce 2018 jich přitom nebyla ani polovina.

Internet Češi využívají také k seznámení. On-line seznamku by k nalezení životního partnera využily asi dvě třetiny Čechů.

Podíl e-shopů na českém maloobchodu loni podle Asociace pro elektronickou komerci (APEK) dosáhl 17 procent, meziročně vzrostl o procentní bod. Obchodníci se stále častěji snaží zajistit dostupnost zboží v kamenných obchodech i na internetu. Očekává se tak další růst významu internetových obchodníků, v roce 2030 by mohl on-line prodej tvořit až čtvrtinu z českého maloobchodu, uvedla dříve APEK.