Průzkum: Češi během pandemie omezili MHD, autem jezdili jako dřív

Praha - Více než polovina Čechů během pandemie omezila cesty hromadnou dopravou, autem většina jezdila stejně jako dřív, přes 14 procent jezdilo dokonce víc. Vyplývá to z průzkumu, který si nechala zpracovat společnost Kalkulátor.cz. Podle průzkumu Češi cestování celkově omezili.

Nadpoloviční většina z celkem 600 respondentů podle průzkumu, který prováděla agentura InsightLab letos v květnu, jezdila během celého období pandemie autem stejně jako v běžné době, malá část i více. Nejčastěji šlo o řidiče ve věkové kategorii 45 až 59 let, naopak řidičů po šedesátce vyráželo na cesty spíše méně.

Zatímco 46 procent motoristů uvedlo, že během pandemie najelo stejně kilometrů, 40 procent najezdilo méně. Lidé tak podle výsledků cestovali auty spíše na krátké vzdálenosti, i když stejně často jako v běžné době. Pouze 30 procent odpovídajících uvedlo, že jezdilo autem během pandemie méně často, naopak přes 14 procent více než před pandemií.

Výrazněji se naopak podle průzkumu pandemie promítla v cestování městskou hromadnou dopravou. Více než 55 procent respondentů uvedlo, že během krize omezilo cestování veřejnou dopravou.

S využíváním aut se příliš nezměnil ani přístup k povinnému ručení a jeho zajištění. To podle průzkumu motoristé nejčastěji pořizují stále osobně a většinou u stejné pojišťovny. "Jak je vidět, Češi jsou stále velmi konzervativní národ, který uzavírá pojištění auta překvapivě často osobně a u stejného ústavu. Jsou to hlavně řidiči nad 60 let, internetové srovnávače si nejčastěji oblíbili muži ve věkové kategorii 30 až 44 let ,“ uvedl ředitel Kalkulátor.cz Rudolf Krejcar.

Využití městské hromadné dopravy kleslo loni kvůli obavám z nákazy koronavirem celosvětově. Podle jiného průzkumu poradenské firmy EY lidé nejvíce omezili cestováním do práce, a to v průměru o 69 procent.