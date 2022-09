Průzkum: Britové souhlasí s plánem Karla III. na snížení výdajů na monarchii

Londýn - Více než dvě třetiny obyvatel Británie jsou přesvědčeny, že nový král Karel III. bude dobrým panovníkem. Téměř stejný počet lidí souhlasí s královým plánem na snížení počtu členů královské rodiny aktivních ve veřejném životě a tudíž placených z veřejných prostředků. Ukázal to průzkum institutu pro výzkum veřejného mínění Savanta ComRes, který si objednal bulvární deník Daily Express.

Průzkum také naznačil rostoucí podporu královny manželky Camilly, 58 procent Britů věří, že Camilla bude v roli královské choti vynikat. Naopak usmíření krále se synem Harrym a jeho manželkou Meghan, kteří se odloučili od královských povinností, si přeje pouze necelá třetina dotazovaných.

Dvě třetiny dotazovaných souhlasily s návrhem, že by se počet aktivních členů monarchie zúžil na sedm z aktuálních 11. Vedle královského páru by to byl následník trůnu princ William s manželkou Kate, Alžbětina dcera Anne a její bratr princ Edward s manželkou hraběnkou Sophií.