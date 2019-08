Průzkum: Brexit i při uzavření parlamentu by Britům spíše nevadil

Londýn - Realizaci brexitu cestou uzavření britského parlamentu vidí jako přijatelný scénář více Britů, než je těch, kteří by s takovým postupem vlády nesouhlasili. Tvrdí to alespoň průzkum, jehož výsledky dnes na svou titulní stranu umístil deník The Daily Telegraph. Britský premiér Boris Johnson slibuje, že svou zemi z Evropské unie vyvede na konci října "za každou cenu" a nevyloučil, že by z rozhodování o podobě brexitu mohl parlament vyřadit.

The Daily Telegraph o průzkumu informoval tak, že podle 54 procent dospělých Britů by měla být v zájmu dokončení brexitu ukončena aktuální parlamentní schůze. Neuvedl však, že agentura ComRes, která anketu vypracovala, toto číslo získala až po vyřazení odpovědí "nevím". Nerozhodně se přitom vyjádřilo 19 procent dotázaných, přičemž "brexit jakýmikoli prostředky" podpořilo 44 procent a proti jich bylo 37 procent.

"To, že si většina veřejnosti něco myslí, lze říct, pouze když je to více než 50 procent. Nemůžete se tvářit, že je to většina, když vynecháte ty, kdo řeknou, že neví. Ti lidé stále existují," komentoval postup konzervativního deníku šéf politických průzkumů v britské pobočce agentury YouGov Anthony Wells.

Kritika zaznívá také vůči formulaci klíčové otázky. Autoři průzkumu se lidí ptali, zda souhlasí, či nesouhlasí s tvrzením: "Boris (Johnson) musí realizovat brexit jakýmikoli prostředky, včetně uzavření parlamentu, pokud by to bylo nutné, aby se zabránilo tomu, že jej poslanci zastaví."

"Otázka je podaná takovým způsobem, že by mohla lidi navádět k tomu, aby s ní souhlasili. Ve tvrzení je například implicitně vyjádřená myšlenka, že parlament určitě brexit zastaví. Nikoli jen odloží, ale zastaví. Toto v zásadě zveličuje pociťované ohrožení brexitu, pokud parlamentní schůze přerušena nebude," uvedla organizace Full Fact, která ověřuje tvrzení na britské politické scéně. Když v červnu názor Britů na účelové zablokování parlamentu kvůli brexitu bez dohody zjišťoval YouGov, výsledek byl oproti anketě ComRes zcela opačný.

O možnosti uzavření parlamentu bezprostředně před říjnovým termínem britského odchodu z EU se v Británii diskutuje již několik měsíců. Předseda Dolní sněmovny John Bercow v červnu ujišťoval, že parlament "nebude vyloučen z rozhodovacího procesu". Tak či onak ale není vůbec jasné, zda by poslanci byli schopni brexitu bez dohody zabránit, pokud by se vláda skutečně touto cestou vydala.

Šéf sněmovny Bercow svůj názor na roli poslanců v brexitovém procesu dnes zopakoval při vystoupení v rámci uměleckého festivalu Fringe ve skotském Edinburghu. "Pokud přijde jakýkoli pokus o to obejít, vyšachovat, nebo nedej bože uzavřít parlament, pak to bude něco, co se mi hnusí. Budu každým kouskem svého těla bojovat za to, abych něčemu takovému zabránil. (...) Jsme demokratická společnost a parlament bude vyslyšen," citoval jej skotský deník The Herald.

Na otázku jistého člena publika, zda může britský parlament zastavit brexit bez dohody, Bercow odpověděl pouze: "Ano."