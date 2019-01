Brno - Téměř polovina českých dětí neví, jak ověřit pravdivost informace, kterou najdou na internetu. Zjištění přinesl evropský průzkum EU Kids Online IV, do kterého se zapojilo přes 2800 českých dětí a dospívajících od devíti do 17 let. V Česku prováděli průzkum vědci z Masarykovy univerzity, výsledky dnes novinářům poskytla Martina Fojtů z tiskového odboru.

"Vzhledem k tomu, jak moc dnešní děti internet používají, jde o poměrně vysoké číslo. Na druhou stranu víme, že s posouzením důvěryhodnosti informace má problém i spousta dospělých a zkušenějších uživatelů," uvedla vedoucí týmu Hana Macháčková.

"Důležité je, abychom dětem pomáhali uvědomit si, že mnoho online informací je zavádějících a že je nutné udržovat si k nim kritický přístup. A bavit se s nimi samozřejmě o tom, jakým způsobem pravdivost údajů ověřovat a na co si dávat pozor," doplnila Macháčková.

Průzkum také ukázal, že děti se na internet dostávají především přes mobilní telefony a už jen menší část z nich k tomu denně používá počítač. Děti berou internet zejména jako prostředek k zábavě a komunikaci. Většina jich sleduje online videa, poslouchá hudbu, komunikují s rodinou a kamarády, přičemž 81 procent navštěvuje sociální sítě.

Asi 65 procent dětí a dospívajících alespoň jednou týdně používá internet pro práci do školy a 48 procent na něm během týdne hledá zpravodajské informace. Děti a zejména dospívající dobře vědí, že pohyb na internetu přináší také určitá rizika. Asi 26 procent se jich za poslední rok setkalo s nepříjemným nebo škodlivým obsahem, třeba ve formě nenávistných zpráv, 18 procent jich narazilo na násilné obrázky či videa.

Jelikož starší děti a dospívající tráví online více času, mají právě oni více negativních zážitků. Současně je ale méně často hodnotí jako něco, co jim ublížilo, anebo je obtěžovalo. Cítí se být poměrně schopní při zvládání a předcházení podobných situací. Naprostá většina dětí a dospívajících ví, jak někoho odstranit ze svých kontaktů, tři čtvrtiny umí změnit nastavení svého soukromí.