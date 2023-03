Průzkum: Asi osm procent dětí muselo přestat chodit do sportovních kroužků

Praha - Kvůli současné ekonomické situaci muselo přestat chodit do sportovních kroužků a oddílů osm procent dětí. Další rodiny z důvodu zdražování a inflace svým potomkům ve věku šest až 18 let návštěvu sportovních kroužků omezily. Méně často než dříve nyní chodí za sportem podle svých rodičů 19 procent dětí. Vyplývá to z průzkumu, který pro organizaci Díky, trenére udělala agentura Ipsos. Jeho výsledky novinářům představil analytik agentury Michal Straka.

Podle zakladatele projektu a soutěže Díky, trenére Petra Rydla je i proto potřeba práci trenérů, kteří se práci s dětmi mnohdy věnují na úkor svého volného času, dostatečně oceňovat.

Podle Straky průzkum ukázal, že kvůli současné ekonomické situaci muselo posledním roce omezit sportování 27 procent dětí. Analytik informoval, že průzkum se formou on-line dotazování konal v únoru tohoto roku a účastnilo se ho 1050 rodičů, z nichž 754 má dítě ve věku šest až 18 let, které se v posledním roce účastnilo sportování v kroužku nebo oddílu.

Jedním z důvodů, proč rodiny omezují sportování svých dětí v klubech a sportovních kroužcích, může být podle výzkumníků zdražování členských příspěvků. Zhruba 51 procent respondentů se v posledních 12 měsících setkalo se zdražením poplatků do 30 procent oproti původní výši poplatků, dalších 24 procent uvedlo, že kluby a kroužky příspěvky navýšily o více než 30 procent.

Podle zhruba třetiny účastníků výzkumu má současná ekonomická situace negativní dopad na kvalitu sportovních kroužků. Kvalita sportování ve volnočasových kroužcích a klubech se v posledním roce zhoršila podle 36 procent respondentů. Osm z deseti rodičů, kteří se průzkumu účastnili, si tak myslí, že by se vláda měla více podporovat sportovní oddíly a kroužky pro děti. To, že by participace státu měla být rozhodně větší než nyní, uvedlo 43 procent respondentů, dalších 41 procent lidí míní, že by se podpora měla spíše zvýšit.

Předseda Národní sportovní agentury (NSA) Ondřej Šebek dnes informoval, že cílem NSA je, aby v roce 2024 dostaly sportovní kluby a svazy více peněz než letos. "Budeme se snažit, aby podpora klubů a svazů rostla v nominální hodnotě," řekl. Konkrétní částku a výši rozpočtu pro NSA na rok 2024, o kterou chce vedení agentury usilovat, Šebek nesdělil. NSA letos sportovním organizacím rozděluje ze státního rozpočtu 6,9 miliardy korun, tedy stejně jako v roce 2021.

Soutěž Díky, trenére se bude letos konat poosmé. Ocenění v ní získávají trenéři, kteří vedou pravidelně alespoň jednoho svěřence, jemuž je nejvýše 15 let. Titul Trenér mládeže 2023 mohou získat trenéři jakéhokoliv sportu, který zaštiťuje sportovní svaz, informoval zakladatel projektu Petr Rydl. Více informací o soutěži jsou uvedeny na webu projektu dikytrenere.cz.