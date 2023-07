Průzkum: Asi 30 procent žen při nákupu oblečení trápí omezený výběr velikostí

Praha - Zhruba 30 procent žen v Česku při nákupu oblečení trápí omezený výběr velikostí. Přibližně 37 procent mužů a 43 procent žen si pak myslí, že módní značky propagují nerealistické standardy krásy. Vyplývá to z průzkumu internetového vyhledávače Glami.cz, kterého se letos v červnu zúčastnilo 2083 žen a 372 mužů. Více než polovina respondentů v obou skupinách uvedla, že je zodpovědností módních značek ukazovat v reklamách všechny typy postav.

Asi 53 procent žen svoji postavu vnímá jako plnoštíhlou nebo si myslí, že mají nadváhu. Přitom oblečení velikosti XL či XXL a větší jich shodně nakupuje jen 31 procent, zjistil Glami. "Z našeho průzkumu vyplývá, že muži se při nakupování módy vnímají pozitivněji než ženy. Celkem 49 procent z nich své tělo při pořizování oblečení vnímá spíše kladně, u žen je to pouhých 39 procent," řekla manažerka značky Eliška Hynková.

Při výběru oblečení se 63 procent dotazovaných žen snaží schovat břišní partie, v případě mužů je to 52 procent. Nejproblematičtější je pro obě skupiny nakoupit správné džíny, košile, šaty a plavky, zjistil průzkum. "Ženy a muže vyzýváme k tomu, aby zbytečně netrávili léto sebekritikou a obavami z toho, že jejich tělo není perfektní. Správnou volbou kvalitního oblečení s pár stylingovými tipy můžeme schovat to, co schovat chceme, a naopak zvýraznit to, co zvýraznit toužíme," doplnila Hynková.

Jedním z úskalí v různých obchodech s oblečením je podle průzkumu také nejednotnost velikostí, myslí si to 38 procent žen a 37 procent mužů. Zhruba 26 procent žen a 18 procent mužů pak uvedlo, že ve své velikosti nemohou najít kousky, které by odpovídaly současným módním trendům. Dohromady 36 procent respondentů by od značek ocenilo tipy, jak vybrat oblečení na jejich postavu a 26 procent si jich přeje, aby byly pro každý kousek uváděny podrobné tabulky s velikostmi v centimetrech.

Módní vyhledávač Glami.cz, který patří do skupiny GLAMI.group, založili v roce 2013 podnikatelé Tomáš Hodboď a Michal Jirák. Firma o sobě uvádí, že v Česku nabízí asi tři miliony produktů od více než 25.000 značek. Vyhledávač Glami funguje ve 14 zemích.