Berlín - Druhou nejsilnější stranou na německé politické scéně by se stala protestní Alternativa pro Německo (AfD), kdyby se nyní uskutečnily parlamentní volby. Podle průzkumu pro deník Bild by si přišla na 17 procent hlasů, a o jeden procentní bod by tak překonala vládní sociální demokraty (SPD), jejichž popularita u voličů dále klesá.

"Postavení SPD jako druhé nejsilnější politické síly v zemi je v ohrožení," komentoval výsledky průzkumu šéf agentury Insa Hermann Binkert.

Zatímco obliba SPD, která už v loňských parlamentních volbách dosáhla rekordně nízkého zisku 20,5 procenta, v posledních měsících v průzkumech stále klesá, podpora AfD jde postupně nahoru. V loňských volbách dostala 12,6 procenta hlasů, nyní by se pro ní podle různých průzkumů vyslovilo 15 až 17 procent voličů.

Dobře si protiimigrační strana vede i ve dvojici spolkových zemí, které letos čekají volby. V Hesensku by nyní získala 15 procent hlasů a v Bavorsku, kde zatím v parlamentu chybí, 14 procent.

Hlasování do celoněmeckého parlamentu, kam se bude znovu volit až v roce 2021, by podle aktuálního průzkumu opět vyhrála konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové se ziskem 28,5 procenta hlasů. Ve Spolkovém sněmu by byli nadále zastoupeni také Zelení (13,5 procenta), Levice (10 procent) a svobodní demokraté (9,5 procenta).