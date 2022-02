Průzkum: 57 procent Ukrajinců chce klást odpor v případě ruské ofenzivy

Kyjev - V případě ozbrojeného zásahu Ruska na Ukrajině je připraveno klást odpor 57,5 procenta Ukrajinců. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, který provedl Kyjevský mezinárodní sociologický institut od 5. do 13. února po celé zemi. Připravenost Ukrajiny bránit se případné ruské vojenské ofenzivě roste, poznamenala dnes agentura Unian a dodala, že loni v prosinci vyjádřilo v obdobném průzkumu ochotu klást odpor 50,2 procenta dotázaných.

Od prosince vzrostla připravenost k ozbrojenému odporu - zatímco tehdy na tuto možnost kladně odpovědělo 33,3 procenta dotázaných, nyní tak učinilo 37,3 procenta účastníků průzkumu, uvedl Kyjevský mezinárodní sociologický institut.

Kromě toho podle něj vzrostl počet dotázaných, kteří jsou ochotni k účasti na občanském odporu (mezi něž řadí například demonstrace, bojkoty nebo občanskou neposlušnost), a to ze 21,7 procenta na 25 procent.

Obecně je 57,5 procenta Ukrajinců připraveno tak či onak vzdorovat, dodal sociologický institut, podle nějž v prosinci kladně na tento dotaz reagovalo 50,2 procenta dotázaných. Naopak 17,9 procenta dotázaných by neudělalo nic (oproti prosincovým 18,6 procenta).

Z průzkumu dále mimo jiné vyplývá, že se snížil počet Ukrajinců, kteří tvrdí, že by odešli do bezpečnějšího regionu země (z prosincových 14,8 procenta na 12,4 procenta dotázaných) a těch, kteří by odešli do zahraničí (z 9,3 procenta na 7,5 procenta), podotkla agentura Unian.

Západ a Kyjev se kvůli soustředění ruských vojsk u hranic s Ukrajinou obávají nového ruského útoku na sousední zemi. Moskva, která takový úmysl popírá, dnes ohlásila začátek stahování některých svých vojáků do původních posádek.