Průzkm: Dvě třetiny Čechů se kvůli ekonomické situaci na Vánoce uskromní

Praha - Dvě třetiny Čechů se letos kvůli ekonomické situaci na vánoční oslavy uskromní. Vyplývá to z každoročního průzkumu agentury Ipsos pro společnost Zonky, podle kterého pětina oslovených omezí na nejnutnější minimum například výdaje na cukroví, výzdobu, ale také na vánoční dárky. Těch plánuje téměř 90 procent lidí pořizovat menší nebo stejný počet jako loni.

Téměř pět procent lidí zvažuje, že si peníze na dárky letos půjčí. Důvody, proč někteří lidé uvažují o půjčce na vánoční dárky, se proti loňským Vánocům proměnily. Snížení příjmů, které bylo před rokem ve více než polovině těchto případů hlavní příčinou svátků na dluh, uvedla letos desetina lidí uvažujících o půjčce. Nejčastější příčinou jsou nyní ve 40 procentech případů rostoucí výdaje, které byly před rokem tím posledním důvodem, proč si na dárky půjčit.

"Více než polovina oslovených, kteří přemýšlejí o půjčce na dárky, by se však zadlužila jen proto, aby mohli koupit buď ještě více dárků nebo dárky tak drahé, že by jim na ně nestačily vlastní peníze," uvedla Veronika Benešová, která má na starosti půjčky Zonky a Air Bank. Kvůli tomu, aby mohli své blízké u vánočního stromečku ohromit, se podle ní mohou lidé nechat impulzivně zlákat ke zbytečné a nevýhodné půjčce. "Často si ale neuvědomují, že takovou půjčku budou splácet i několik příštích let. Pak může stačit málo, aby dlužník přestal závazky finančně zvládat a nakonec se dostal až do dluhové spirály,“ varovala.

Málo respondentů plánuje pořizovat více dárků než v loňském roce. Zhruba polovina oslovených jich bude kupovat stejný počet, další třetina lidí dokonce ještě méně. S jejich nákupem nejčastěji začínají už v listopadu (38 procent), pětina lidí dárky pořizuje až v prosinci nebo dokonce těsně před Vánocemi. Jen u třetiny nebude mít současná ekonomická situace na jejich vánoční oslavy nebo nákupy dárků prakticky žádný vliv a svátky si plánují užít naplno.

Ačkoliv si na dárky postupně v roce odkládá peníze stranou jen zhruba polovina dotázaných, dobrou zprávou je, že půjčit si na ně je pro Čechy ve většině případů nemyslitelné.

"Proti loňskému roku se dokonce zvýšil podíl lidí, kteří tvrdí, že by si na dárky nepůjčili nikdy. Přesto ale více než desetina dotázaných uvádí, že si půjčku na Vánoce sice ještě nikdy nevzali, do budoucna ale takovou možnost nevylučují,“ doplnil vedoucí oddělení výzkumu trhu pro Zonky a Air Bank Petr Šmíd.

Výsledky průzkumu zároveň ukazují, že dárky nejsou pro Čechy o Vánocích to nejdůležitější. Tím je pro 85 procent účastníků průzkumu možnost být s rodinou a blízkými. Za důležité považují i volný čas a odpočinek, sváteční jídlo nebo cukroví, ale také různé vánoční zvyky a tradice.

Průzkum se uskutečnil formou on-line dotazování v listopadu 2022, zúčastnil se ho reprezentativní vzorek 1050 lidí ve věku 18 až 65 let.