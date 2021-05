Průvodem biskupů začala v Nepomuku hlavní akce k výročí blahořečení sv. Jana

Nepomuk (Plzeňsko) - Průvodem více než 20 biskupů z fary v Nepomuku do kostela začala dnes slavnostní poutní mše svatá celebrovaná Dominikem Dukou. Jde o hlavní akci k oslavám 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Od 17. do 18. května budou ve městě jednat čeští a moravští biskupové.

V krátkém průvodu šli s biskupy a dalšími církevními hodnostáři místní fotbalisté, zástupci Matice sv. Jana Nepomuckého a místní pěvecký sbor. Před kostelem sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století kardinál požehnal lidem a na dálku i nové soše světce, kterou v sobotu odhalili na výjezdu z města. Dej, ať všichni následujeme jeho statečnosti, řekl na úvod mše primas český. Přihlížela více než stovka občanů a před kostelem čekaly další desítky. Bohoslužby se zúčastnil také bývalý český prezident Václav Klaus, zjistila na místě ČTK.

"Jsem rád, že se do jisté míry podařily tyto oslavy přichystat," řekl Duka ČTK. Ve městě, kde se kolem roku 1340 světec narodil, je půldruhého roku připravovaly radnice, farnost, Matice sv. Jana Nepomuckého a další spolky. V Nepomuku bude mít sbor biskupů pracovní setkání 17. a 18. května. Na programu mají mše i dnešní návštěvu areálu zámku a kostela Zelená Hora nad městem a exkurzi do Klatov.

Starosta čtyřtisícového města Jiří Švec (za ANO) doufá, že akce zvýší zájem o světce. "Jsem rád, že se díky místnímu faráři zvelebit zahradu arciděkanství. A že se mým předchůdcům podařilo rekonstruovat a sehnat dotace na Svatojánské muzeum v budově arciděkanství," řekl.

"Nesli jsme v průvodu nepomuckou procesní sochu z arciděkanství," řekl předseda Matice sv. Jana Nepomuckého Václav Česák. Podle něj je dnešní akce největší od roku 1929, kdy se slavilo 200 let svatořečení. "My jsme teď od letošních oslav 300 let blahořečení odstartovali takové desetiletí a chceme to táhnout v tomto tempu až do roku 2029, kdy bude 300 let svatořečení," uvedl.

Matice chce na zahradě arciděkanství dobudovat poutní dům a zvýšit význam poutního místa. Podle Česáka je sv. Jan Nepomucký nejznámější Čech ve světě a byl "nejvíc mučeným českým mučedníkem". Dodal, že v Evropě je přes 33.000 soch sv. Jana a dvojnásobek po celém světě.

"Dnes je to první akce, které se může účastnit větší část veřejnosti. Už od února ale máme koncerty, besedy, výstavy, které byly veskrze on-line," řekl vedoucí oddělení kultury města a manažer mikroregionu Nepomucko Pavel Motejzík. Podle něj návštěvnost města poslední roky zvyšuje Svatojánské muzeum, kam jako na další svatojánské farnosti po světě, míří věřící; 5000 lidí ročně.

Druhý hlavní termín oslav bude 30. květen, kdy bude od 10:00 Světová svatojánská pouť, kterou bude sloužit plzeňský biskup Tomáš Holub. "Na ni mají přijet zahraniční kněží. Faráři z našich devíti partnerských měst by tu měli být," řekl Motejzík. V 17:00 pak začne hlavní koncert oslav, vystoupení sopranistky Evy Urbanové s komorním orchestrem Národního divadla, který bude přenášet Česká televize v předvečer výročí blahořečení. "Bude na náměstí pod širým nebem. Máme prodáno 700 vstupenek, myslím, že 800 lidí se tam vejde," uvedl starosta.

Na náměstí v Nepomuku jde dnes pouť, jsou tam ale "jen" stánky.