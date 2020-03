Průvodci v Praze měsíčně přicházejí o 20 mil. Kč

Praha - Průvodci v Praze přicházejí v současné době zhruba o 20 milionů korun měsíčně. V březnu totiž začíná nová sezona a kvalifikované průvodce, kterých je v hlavním městě kolem tisíce, si objednávají především zahraniční školní skupiny či účastníci mezinárodních konferencí. Mnozí průvodci za současné situace přerušují nebo ukončují živnost a hlásí se na úřadech práce. ČTK to dnes sdělila předsedkyně Sdružení průvodců Jana Mecnerová.

Podle jazykových kombinací si průvodci za březen a duben vydělají 15.000 až 40.000 korun. "Při průměru 20.000 korun jde o měsíční ztrátu 20 milionů Kč. Všichni jsme živnostníci, většinou ženy, často samoživitelky," uvedla dále Mecnerová. Stát by podle ní mohl průvodcům pomoci například 10.000 Kč měsíčně. Za nedostatečnou či nulovou finanční rezervu kvalifikovaných průvodců podle ní může dlouhodobě státem neřešený problém s nelegálními průvodci.

"Průvodcovská činnost a celý cestovní ruch skončil začátkem února, přičemž zimní měsíce pokrýváme výdělkem z letní sezony. Každý rok tedy začínáme od nuly," řekla Mecnerová. V březnu si podle ní kvalifikované průvodce najímají studentské skupiny zejména z Itálie, Španělska, Francie a Německa. "Začínají mezinárodní konference, kde je požadovány odborný historicky výklad, dokonalá znalost jazyka a společenské vystupování," dodala.

Podle ní chybí politická vůle podpořit místní podnikatele, zaměstnance, občany. "Odpovědné příslušné úřady a správy tolerují stav, kdy my místní jsme diskriminováni a vytlačováni arogantními cizinci nejen z EU ale i ze zemí mimo EU. Tak se stalo, že v čase koronaviru anonymní ?průvodci deštníkáři ? nebo ?freetours ? mají vyděláno na měsíce dopředu a kvalifikovaní průvodci i další podnikatelé propouštějí, krachují a budou žádat podporu státu," řekla Mecnerová.

Sdružení dlouhodobě upozorňuje na průvodce, kteří nabízejí služby zdánlivě zdarma, na konci prohlídky vybírají ale "spropitné". Od ledna budou průvodci muset mít od ministerstva pro místní rozvoj registraci a průkazy o ní budou muset nosit viditelně na oděvu. Platit budou dva stupně průkazů - u prvního bude stačit registrace, druhý stupeň předpokládá odbornou kvalifikaci danou příslušným vzděláním.

Vláda v pondělí schválila odpuštění odvodů na sociální a zdravotní pojištění živnostníkům na půl roku od března do srpna, a to do výše minimálních záloh. Promine i červnovou zálohu na daň z příjmů u živnostníků i firem, tedy druhé u čtvrtletních plátců a první u pololetních.