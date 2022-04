Průvod studentů v centru Prahy zahájil letošní studentský majáles

Praha - Desítky studentů dnes přilákal pražský studentský majáles. Akci zahájil dopoledne průvod, který vyrazil z nároží mezi ulicemi Jungmannova, Vodičkova a Lazarská. Průvod zahájil současný král majálesu společně s kandidátem na nového krále, kteří měli po boku své královny. Tradici majálesů přerušila v uplynulých dvou letech pandemie nemoci covid-19. Hlavní centrum majálesu je v Letňanech. Majáles je jarní studentská slavnost, jejíž kořeny sahají až do 15. století.

Studenti se v centru města začali scházet po 09:00. Někteří byli oblečeni v kostýmech a rovněž s sebou měli vlajky s logy univerzit a fakult. Zahájení se zúčastnil nynější král majálesu Benjamin Petržela s královnou Anežkou. V čele průvodu se k nim přidal i kandidát na nového krále.

Průvod se vydal Vodičkovou ulicí okolo Novoměstské radnice na Karlovo náměstí, kde na improvizovaném pódiu na přívěsu za autem čekal hudebník Jiří Burian v kostýmu svého alter ega Kapitána Demo. Průvod odtud pokračoval do Myslíkovy ulice a následně po nábřeží do Holešovic, kde studenti nastoupili do metra a vyrazili do Letňan.

Hlavní část majálesu je připravena právě v Letňanech, kde vystoupí například kapely Vypsaná fixa, Skyline či Horkýže slíže nebo zpěvák Marek Ztracený. Naplánována je rovněž tzv. afterparty, kde budou korunováni noví král a královna majálesu.

Tradice majálesů sahá až do 15. století a už tehdy byla jejich součástí studentská recese. Tradice v Česku ochabovala po druhé světové válce, postupně se obnovovala po pádu Stalinova kultu v roce 1956. Oficiálně byly slavnosti povoleny v roce 1964 a o rok později se králem majálesu stal americký beatnický básník Allen Ginsberg. Tradice přerušená normalizací byla obnovena v roce 1990.