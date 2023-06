Průvod festivalu Khamoro zaujal v Praze stovky kolemjdoucích

Praha - Centrem Prahy prošel dnes dopoledne pestrobarevný, veselý a energický průvod účastníků letošního 25. ročníku festivalu romské kultury Khamoro. Tančící a výskající děti a dívky ve výrazných kostýmech i doprovodné kapely si získaly pozornost stovek kolemjdoucích. Defilé vyvrcholilo na Staroměstském náměstí, kde se jednotlivé zúčastněné soubory rozdělily a poté ve skupinkách zvlášť předváděly své umění shromážděným přihlížejícím.

Fotogalerie

V čele průvodu, který se zformoval v dolní části Václavského náměstí, jel nazdobený kočár se dvěma grošáky, řízený dámskou kočí. Za ním nesli mladí Romové romskou vlajku a také vlajky zemí zúčastněných na festivalu - například švédskou, slovenskou, izraelskou nebo britskou. Za nimi se seřadili účastníci festivalu, kteří spontánně tančili do rytmů balkánské dechovky, čardáše či flamenca.

Když průvod dorazil na Ovocný trh, vybrali jeho organizátoři z davu dívky Šárku, Sabinu a Lucii a posadili je do kočáru v čele. "Je to nová zkušenost. Máme radost, že vybrali nás!" řekly ČTK rozesmáté kamarádky v barevných šátcích na hlavách a v širokých sukních ozdobených penízky, které se svým souborem přijely z Ústí nad Labem. "Hrajeme čardáš, učíme se romské tance i moderní - hip hop a tak," popsaly s tím, že do souboru chodí už odmalička a že je kromě tancování baví také sporty.

Festival, jehož název znamená Sluníčko, začal v hlavním městě minulou neděli a dnešním dnem končí. Vedle koncertů romské hudby nabídl také filmové projekce s romskou tematikou, výstavy romských umělců, taneční souboj, dětský den či divadelní představení. Jeho hlavním smyslem je propojovat prostřednictvím umění romskou menšinu s většinovou společností.

Podle pořadatelů je Khamoro největším festivalem profesionálních romských hudebníků na světě. Praha ho hostí od roku 1999, za tu dobu v něm vystoupilo přes 260 kapel ze 33 zemí včetně Brazílie, Indie nebo USA. V posledních letech akci každoročně navštíví zhruba 10.000 lidí. První průvod uspořádali organizátoři v roce 2001.

tep mha