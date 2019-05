Na piazzetě Národního divadla se 1. května 2019 od rána scházeli účastníci chystaného průvodu studentů vysokých škol, který zahájí pražský Studentský Majáles. Průvod půjde z náměstí Václava Havla přes Karlovo náměstí do Hybernské ulice.

Praha - Průvod desítek studentů v maskách dnes zahájil pražský Studentský Majáles. Po 10:40 vyšli od Národního divadla směrem ke kampusu Univerzity Karlovy v Hybernské ulici, kde se koná hlavní část studentských oslav. Už v sobotu byl v Letňanech hudební festival Pražský Majáles a v úterý slavnost Lesamáj v Dejvicích.

Z náměstí Václava Havla u Národního divadla se průvod vydal směrem na Karlovo náměstí, Ovocný trh a dál do Hybernské ulice. Mezi pochodujícími byly k vidění například studenti pedagogické fakulty, kteří si z toaletního papíru vyrobili sukně a čelenky ozdobené srdíčky. "Vadí nám, že učitelské povolání ještě pořád není moc vážené. Tak jsme chtěli ukázat, že si s učiteli nikdo nebude vytírat zadek a zároveň, že máme pro všechny lásku," řekla jedna z účastnic ČTK. Mezi kostýmy se objevil také třeba český kroj nebo vysokoškolačka přestrojená za bájného římského boha fauna, která tak protestuje proti kácení lesů.

Někteří studenti nesou transparenty s hesly jako Zabijeme planetu, Zelená je tráva na stejky je kráva, Sucho, co?, Více stromů, méně idiotů nebo My z toho nevyrostem. Průvod doprovází hudbou studentská kapela.

Studenti se v centru Prahy několikrát zastaví. "Na první zastávce na Karlově náměstí budou vystupovat básníci a bude tam malý vstup od našich organizátorů. Na druhé zastávce na Ovocném trhu bude královská soutěž a na třetí zastávce v kampusu v Hybernské vystoupí akrobaté v doprovodu kapely od Sametového posvícení," řekla ČTK jedna z organizátorů dnešního majálesu Adéla Marková.

Letos jde o šestý ročník Studentského Majálesu. Podnětem pro založení jeho tradice byla nespokojenost s komerčním přístupem hudebního festivalu Pražský Majáles v Letňanech, kam se platí vstupné. Na Studentský Majáles se může přijít podívat každý zdarma.

V předchozích letech se hlavní slavnost konala v Karolinu, letos ji organizátoři připravili v kampusu Univerzity Karlovy v Hybernské ulici. "Kampus jsme dostali nově. Je to moc hezký prostor, tak jsme si říkali proč ho nevyužít," řekla Marková. Na programu jsou studentská hudební a divadelní vystoupení, čtení poezie a promítání studentských filmů. Zájemci se mohou prohlédnout různé výstavy.

V Praze se v sobotu 27. dubna konal již jeden majáles, který se vydal průvodem z křižovatky ulic Jungmannovy a Vodičkovy na Strossmayerovo náměstí a ze stanice metra C Vltavská směrem do Letňan. Tam až do pozdního hodin hrály na třech pódiích hudební skupiny. Další majáles byl v Praze v úterý. Připravili ho studenti vysokoškolského kampusu v Dejvicích.