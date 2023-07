Průtoky českých řek jsou podle Výborného na 15 až 45 procentech standardu

Praha - Průtoky na řekách v ČR se pohybují na 15 až 45 procentech dlouhodobého průměrnému průtoku v červenci. Stav na většině povodí je silně podnormální. Nedostatek vody pro domácnosti a průmysl nehrozí. Po dnešním jednání se řediteli podniků spravujících povodí Vltavy, Moravy, Ohře, Odry a Labe to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Výborný uvedl, že vodohospodáři vydali 52 rozhodnutí o omezení odběru vody, převážně na menších tocích. Loni touto dobou bylo 39 zákazů, doplnil. Jakost vody je podle ministra dobrá. "Pokud jde o rekreační účely, tak i tam až na výjimky je kvalita pořád dobrá," doplnil.

Výborný uvedl, že vodohospodáři v celém Česku průtok na tocích zvýšili o 154 milionů metrů krychlových vody. Generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala řekl, že na Vltavě se průtoky pohybují mezi deseti až 55 procenty dlouhodobého průměru v červenci. „Všechny vodárenské nádrže jsou naplněné až na úroveň 95 procent,“ doplnil. Největší nádrž Želivka, která zásobuje 1,5 milionu obyvatel, je podle něj naplněná na 94 procent. Doplnil, že od 1. do 26. července se z Vltavské kaskády doplnil průtok o 33 milionů metrů krychlových. Odpovídá to situaci, jako by se vypustila celá vodní nádrž Římov v Jihočeském kraji, dodal.