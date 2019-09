Průmyslová výroba v Německu v červenci nečekaně klesla

Berlín - Průmyslová výroba v Německu se v červenci nečekaně snížila. Ve srovnání s předchozím měsícem klesla o 0,6 procenta po červnovém propadu o 1,1 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil německý statistický úřad. Zpráva je dalším signálem toho, že problémový zpracovatelský sektor by mohl stáhnout největší evropskou ekonomiku ve třetím čtvrtletí do recese.

Analytici dotazovaní agenturou Reuters už nyní totiž očekávali růst, v průměru o 0,3 procenta. Meziročně se průmyslová výroba propadla o 4,2 procenta.

Produkce ve zpracovatelském průmyslu klesla o 0,8 procenta. Z toho výroba polotovarů se snížila o 0,7 procenta a kapitálového zboží o 1,2 procenta. Výroba spotřebního zboží však stoupla o 0,6 procenta.

Produkce energií klesla o 1,3 procenta. Stavebnictví zaznamenalo růst o 0,2 procenta.

Německá ekonomika je silně orientovaná na vývoz. V poslední době čelí vážným problémům kvůli obchodním sporům ve světě, ochlazení globální ekonomiky a nejistotě související s plánovaným odchodem Británie z Evropské unie.

Čtvrteční statistika ukázala, že zakázky německého průmyslu se v červenci ve srovnání s předchozím měsícem snížily o 2,7 procenta. Pokles byl výraznější, než se čekalo, hlavně kvůli slabé poptávce ze zahraničí.

Německá ekonomika ve druhém čtvrtletí klesla ve srovnání s předchozími třemi měsíci o 0,1 procenta. Důvodem byl slabší vývoz, hlavně do Británie. Německo je největším obchodním partnerem České republiky.