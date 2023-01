Průmyslová výroba v EU se v listopadu vrátila k růstu, zvýšila se o 0,9 procenta

Brusel - Průmyslová výroba v Evropské unii se v listopadu meziměsíčně zvýšila o 0,9 procenta po říjnovém poklesu o 1,9 procenta. Ve své dnešní zprávě to oznámil evropský statistický úřad Eurostat. V České republice zaznamenala výroba nárůst o tři procenta, v zemích platících eurem činil meziměsíční růst jedno procento.

V meziročním srovnání průmyslová výroba v EU i v eurozóně vzrostla shodně o dvě procenta. V České republice růst činil 0,5 procenta.

Z členských zemí, za které už jsou listopadové údaje k dispozici, se výroba meziměsíčně nejvíce zvýšila v Irsku (plus 6,4 procenta), Lucembursku (plus pět procent) a na Maltě (plus 4,6 procenta). Naopak největší pokles výroby zaznamenalo Estonsko (minus 3,7 procenta), Švédsko (minus 3,3 procenta) a Chorvatsko (minus 1,9 procenta).

Produkce kapitálového zboží se v EU zvýšila o 0,9 procenta, meziproduktů o 0,7 a energie o 0,1 procenta. Výroba zboží dlouhodobé spotřeby o 0,2 procenta klesla.