Průmyslníci vyzvali vládu ke krokům, jež mají pomoci konkurenceschopnosti

Brno - Největší oborová asociace v Česku, kterou je Svaz průmyslu a dopravy v ČR, vyzvala vznikající vládu ke krokům v sedmi odvětvích, aby byl český průmysl konkurenceschopný. Projevy téměř všech účastníků sněmu v Brně se dotkly přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Evropský Green Deal podle nich může být výzva a příležitost, ale je nutné, aby byly spočítané dopady různých opatření. Zatím je to podle svazu spíše ideologie a některá opatření mohou uškodit, řekl na sněmu svazu místopředseda Radek Špicar. Dalšími tématy pro budoucí vládu jsou digitalizace, doprava, export, trh práce, vývoj, výzkum a vzdělanost.

Špicar také řekl, že je čas zahájit po 30 letech druhou ekonomickou transformaci, protože ta, která začala po roce 1989, už se vyčerpala. "Jinak nedoženeme vyspělé ekonomiky jako Německo. Je potřeba se zbavit levné ekonomiky. Zatímco německý zaměstnavatel získá za hodinu práce od svého zaměstnance 42 eur, český jen 13 eur," řekl Špicar. Zmínil, že je potřeba, aby v nové vládě získal svaz spolupracujícího partnera. Budoucí premiér Petr Fiala (ODS), který se se stranickým kolegou Zbyňkem Stanjurou připojili on-line, přislíbil spolupráci. "Jsem si velmi dobře vědom důležitosti průmyslu pro českou ekonomiku. Věřím, že budeme partneři a ne soupeři. Shodujeme se v mnoha věcech," řekl Fiala. I on zmínil, že ke zvládnutí Green Dealu je potřeba, aby jádro bylo uznané jako zdroj čisté energie a plyn jako přechodný zdroj při ukončování spalování uhlí.

Svaz chce po vládě, aby v Národním plánu obnovy zvýšila množství peněz na digitální transformaci firem z jedné na pět miliard korun a aby se nedigitalizovala jen státní správa. Druhou výzvou vládě je zrychlení výstavby dopravní infrastruktury, protože tempo výstavby naplánované dálniční sítě pokulhává. Zároveň je potřeba stavět infrastrukturu pro elektromobily a pro další alternativní pohony. Stejně tak se má vláda soustředit na modernizaci železniční infrastruktury.

Velkou proměnu prodělá trh práce, protože každý rok odchází do důchodu více lidí, než jich do práce nastupuje a nůžky mezi těmito skupinami se budou rozevírat. A to už se nyní Česko potýká s nedostatkem zaměstnanců. Stanjura uvedl, že vláda bude chtít zrychlit a zjednodušit přijímání zaměstnanců především z Ukrajiny. Svaz volá i po co nejrychlejším spuštění důchodové reformy, o níž se už čtvrtstoletí jen diskutuje, ale žádná vláda žádné reálné kroky neučinila.

Nová vláda má pokračovat v podpoře exportu, na němž je česká ekonomika závislá. Stanjura zmínil, že koalice bude chtít prosadit zákon, aby firmy mohly kompletně účtovat a provádět platby v eurech.

Dlouhodobě se v Česku mluví o podfinancovaném výzkumu a vývoji, proto Svaz průmyslu usiluje o to, aby výdaje na tento sektor dosáhly 2,5 procenta HDP do roku 2025. S tím souvisí i vzdělanost. Školství má žáky připravovat na to, aby se orientovali v digitálním světě a dokázali porozumět novým technologiím.