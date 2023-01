Průmyslníci chtějí od kandidátů na prezidenta vědět, jak je budou hájit v cizině

Praha - Pro podnikatelské a zaměstnavatelské svazy bude ve druhém kole prezidentských voleb pro podporu jednoho z kandidátů klíčová jeho podpora českého průmyslu a tuzemských podnikatelů a jejich aktivní reprezentace v zahraničí. Podle nich zatím není jasné, jak chtějí oba finalisté prezidentské volby postupovat například vůči politicky kontroverzním režimům. Vyplývá to z reakcí Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy ČR pro ČTK.

Do druhého kola prezidentských voleb dnes postoupili bývalý představitel české armády a Severoatlantické aliance (NATO) Petr Pavel a poslanec a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Podle Hospodářské komory budou dvě pětiny jejích členů ve druhém kole volit toho kandidáta, který bude přesvědčivěji připravený být aktivní v ekonomické diplomacii.

"V předvolebních debatách přitom většina prezidentských kandidátů svou představu, jak budou tuto úlohu hlavy státu naplňovat, nijak zvlášť nerozváděla. Pro oba kandidáty je to velká příležitost, jak před druhým kolem voleb oslovit početnou podnikatelskou veřejnost která se o toto téma zajímá," řekl ČTK mluvčí komory Miroslav Diro.

Připomněl, že v Česku působí asi 580.000 firem a na 280.000 zaměstnavatelů. Dalších 650.000 osob samostatně výdělečně činných má podle komory podnikání jako hlavní zdroj příjmů a dalších 450.000 lidí má živnost jako vedlejší příjem.

Podnikatelům podle komory není jasné, zda a jak chtějí kandidáti naplňovat vizi nastíněnou v předvolebních debatách. "Tedy zda budou při budování obchodních vztahů více zohledňovat politický režim v dané zemi.," podotkl Diro s odkazem například na Čínu nebo Katar. Podle něj z průzkumu komory před volbami vyplynulo, že pro vývozce, dovozce a a firmy expandující do zahraničí je důležité, zda se kandidáti budou vůči takovým zemím silně vymezovat nebo zvolí pragmatický přístup, důležitý podle nich pro tak exportně orientovanou zemi jako Česko.

"Pro jejich byznys je důležité právě to, jak je český prezident v cizině vnímán, třeba zda ztěžuje, anebo naopak usnadňuje zahraniční obchod nebo přítok investic do České republiky. Pro podniky, které by chtěly vstoupit na takové trhy nebo na nich už působí, může být přístup hlavy státu značně limitující faktor," dodal Diro.

Svaz průmyslu a dopravy ČR postupujícím poblahopřál. "Za zaměstnavatele očekáváme, že zvolený prezident bude respektovat úřad hlavy státu, ústavu a demokratické principy, přispěje k tolik nutnému dialogu všech částí naší společnosti a bude podporovat rozvoj naší společnosti a sociální smír v zemi," řekla dnes ČTK generální ředitelka svazu Dagmar Kuchtová.

Nový prezident by podle ní měl rozvíjet ekonomickou diplomacii a pomáhat tuzemským exportérům pronikat na nové trhy, zejména povedou-li jeho cesty mimo EU. "Doufáme, že oba kandidáti budou v případě vítězství reprezentovat Českou republiku jako moderní a otevřenou, pevně ukotvenou v Evropské unii a NATO," podotkla Kuchtová. Věří, že příští prezident odpovědně jmenuje členy bankovní rady České národní banky a podpoří zájmy českých firem.