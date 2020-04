Průmysl v únoru meziročně zpomalil pokles, stavebnictví vzrostlo

Praha - Průmyslová výroba v Česku v únoru podle Českého statistického úřadu zpomalila meziroční pokles z lednových 1,2 procenta na 0,9 procenta. K poklesu přispěly výroby energií a strojů. Stavební produkce meziročně reálně vzrostla o 5,3 procenta, meziměsíčně se nezměnila. Podle statistiků do průmyslové ani stavební výroby zatím výrazněji nezasáhla epidemie koronaviru. Přebytek zahraničního obchodu ČR v únoru meziročně stoupl o 6,2 miliardy Kč na 22,4 miliardy. Klesal dovoz i vývoz, pokles importu byl ale výraznější.

Pokles průmyslové výroby v únoru zpomalil na 0,9 procenta Průmyslová výroba v Česku letos v únoru zpomalila meziroční pokles z lednových 1,2 procenta podle revidovaných údajů na 0,9 procenta. K poklesu přispěly podle statistiků hlavně výroba a rozvod energií nebo výroba strojů a zařízení. Do výroby v únoru ještě podle ČSÚ výrazněji nezasáhla pandemie koronaviru. "Výroba v průmyslových podnicích běžela bez výrazných omezení a odpovídala aktuální ekonomické situaci před vypuknutím pandemie," sdělil k únorové průmyslové produkci ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka. K meziročnímu poklesu průmyslové výroby přispěly nejvíce výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu s poklesem o 7,5 procenta a výroba strojů a zařízení s poklesem o 7,6 procenta. Produkce naopak vzrostla například ve výrobě motorových vozidel o tři procenta, ve výrobě elektrických zařízení o 4,7 procenta a ve zpracování dřeva a výrobě dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků o 16 procent. Tržby z průmyslové činnosti v únoru meziročně stouply o 0,5 procenta. Hodnota nových zakázek ale ve sledovaných odvětvích klesla o 3,1 procenta. Důvodem byl pokles zakázek ze zahraničí o 5,5 procenta. Nové tuzemské zakázky naopak vzrostly o 2,8 procenta. Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se letos v únoru meziročně snížil o 2,4 procenta. Průměrná hrubá měsíční mzda pracovníků v průmyslu se oproti loňsku zvýšila o 6,8 procenta. Stavební produkce v Česku v únoru vzrostla o 5,3 procenta Stavební produkce v únoru meziročně reálně vzrostla o 5,3 procenta, meziměsíčně se po vyloučení sezonních vlivů nezměnila. Dopad epidemie koronaviru a s ním spojených omezení není v únorových datech za stavebnictví podle statistiků zatím patrný. Výroba v pozemním stavitelství, kam spadá výstavba bytů, kanceláří nebo skladů, se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku zvýšila o 2,1 procenta. Produkce inženýrského stavitelství, které tvoří z velké části dopravní infrastruktura, vzrostla meziročně o 21,9 procenta. "Dopad epidemie zatím v datech za stavebnictví není patrný. Stavební produkce si v únoru udržela meziroční růst a tahounem bylo i nadále inženýrské stavitelství. Děkuji všem respondentům, kteří nám data i v současné nelehké situaci poskytli, a výsledky tak mohly být zpracovány v plném rozsahu," uvedla v tiskové zprávě vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová. Stavební úřady v únoru vydaly 6353 stavebních povolení, což bylo meziročně o 4,2 procenta víc. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 25,4 miliardy korun, ve srovnání s loňským únorem klesla o 1,1 procenta. Počet zahájených bytů meziročně vzrostl o 26,8 procenta na 3228 bytů. Proti loňskému únoru přibylo i dokončených bytů, a to o 2,5 procenta na 3047. Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se druhý měsíc tohoto roku meziročně zvýšil o 0,5 procenta, jejich průměrná hrubá měsíční mzda meziročně vzrostla o 8,3 procenta. Přebytek zahraničního obchodu v únoru stoupl na 22,4 miliard Kč

Přebytek zahraničního obchodu České republiky podle předběžných údajů ČSÚ v únoru stoupl na 22,4 miliardy korun. Meziročně byl vyšší o 6,2 miliardy Kč. Oproti loňskému únoru letos kleslo množství dovezeného i vyvezeného zboží, pokles importu byl ale výraznější. Podle analytiků, které ČTK oslovila, únorový výsledek zahraničního obchodu předčil očekávání o šest až sedm miliard korun. V následujícím kvartálu se však podle nich projeví dopady epidemie koronaviru.

V meziročním srovnání se export v únoru snížil o 0,7 procenta na 297 miliard korun a dovoz o 2,9 procenta na 274,6 miliardy Kč.

Meziměsíčně byl vývoz po sezonním očištění o 1,6 procenta vyšší. Dovoz zůstal na lednové úrovni.

K vysokému přebytku bilance zahraničního obchodu přispěl v únoru obchod s ostatními dopravními prostředky, jako jsou lodě, lokomotivy nebo letadla. Jeho výsledek se meziročně zlepšil o 3,2 miliardy Kč. Pomohl také o 2,8 miliardy Kč nižší deficit bilance u ropy a zemního plynu. Naopak nepříznivý vliv měl horší výsledek obchodu s počítači, elektronikou a optickými přístroji o 4,2 miliardy korun.

Bilance zahraničního obchodu se státy Evropské unie skončila v únoru přebytkem 53 miliard Kč, což byla téměř stejná hodnota jako ve stejném loňském období. Schodek obchodu se státy mimo unii se zmenšil o 6,3 miliardy na 29 miliard Kč. Podle ekonoma UniCredit Bank Jiřího Poura se únorová bilance nejvíce zlepšila s Ruskem a Spojenými státy a zhoršila se především s Británií a Nizozemskem.

V následujících měsících analytici očekávají významný propad dovozů i vývozů. "Zastavení výroby v automobilovém sektoru se propíše do výrazného poklesu exportní aktivity, přičemž vzhledem k ochromení domácí poptávky i výroby bude nižší i importní aktivita. Bilanci by měl i nadále vylepšovat nižší deficit s ropou, jejíž ceny se do konce roku podle naší prognózy přes úroveň 40 dolarů za barel nedostanou," uvedla ekonomka Komerční banky Jana Steckerová.

Vyvrcholení šíření nákazy koronaviru odhaduje analytička Raiffeisenbank Eliška Jelínková na přelom dubna a května. "Jakmile vláda začne zmírňovat mimořádná opatření, nastartuje se domácí ekonomika a s ní přeshraniční obchod. Firmy opět začnou dovážet subdodávky, a to jak z Číny, tak z ostatních zejména evropských států. Také vývozy by se v druhé polovině roku měly nastartovat, když zahraniční spotřebitelé začnou naplňovat odloženou spotřebu zejména z automobilového průmyslu," uvedla.

Letošní konečný výsledek zahraničního obchodu bude podle analytiků rozhodně horší než loňský. Ekonom společnosti Deloitte Václav Franče odhaduje, že by se zahraniční obchod dokonce mohl poprvé od roku 2010 propadnout do deficitu kolem 100 miliard korun.