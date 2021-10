Průmysl se propadl, mírně rostlo stavebnictví, obchod znovu ve schodku

Český průmysl v srpnu přešel do meziročního poklesu o 1,4 procenta z červencového růstu o 6,8 procenta.

Praha - Zotavování české ekonomiky po pandemii koronaviru bude oproti předpokladům zřejmě pomalejší, a to hlavně kvůli nedostatku materiálů či celosvětovým problémům v dodavatelských řetězcích. Ukázaly to i dnešní výsledky průmyslu, stavebnictví a obchodní bilance Česka za srpen, které zaostaly za očekáváním. Průmysl se propadl do meziročního poklesu o 1,4 procenta a zahraniční obchod vykázal schodek 28,1 miliardy korun. Stavební produkce sice mírně zrychlila meziroční růst na 1,2 procenta, obor ale dál brzdí vysoké ceny stavebních materiálů a také nedostatek pracovníků.

Zahraniční obchod Česka vykázal v srpnu schodek 28,1 miliardy korun. V meziročním srovnání byl výsledek horší o 35,6 miliardy koruny. Zahraniční obchod se zbožím byl ovlivněn prázdninovým režimem v automobilovém průmyslu, což se mimo jiné projevilo poklesem vývozu motorových vozidel. K negativní obchodní bilanci přispělo také výrazné zdražování paliv.

Obchodní bilance Česka letos skončila v deficitu potřetí za sebou. V červenci byl schodek 8,2 miliardy Kč a v červnu 7,3 miliardy korun. Podle analytiků hrozí, že celoroční čísla zahraničního obchodu budou slabší, než dosud předpokládali. V loňském roce skončilo obchodování ČR přebytkem 179,9 miliardy Kč, v roce 2019 to bylo 145,7 miliardy Kč, letos ekonomové čekají kolem 100 miliard korun.

Český průmysl druhý prázdninový měsíc přešel do meziročního poklesu o 1,4 procenta z červencového růstu o 6,8 procenta. Důvodem poklesu výroby byly zejména neplánovaně prodloužené dovolené v automobilovém průmyslu a plánované odstávky v energetice. Hodnota nových zakázek se proti loňskému srpnu zvýšila o 3,5 procenta, což bylo ale dáno hlavně růstem cen, nikoliv objemem zakázek.

Většina průmyslových odvětví v meziročním srovnání podle statistiků ale zaznamenala lepší výsledky, přičemž nejvíce vzrostla produkce ve výrobě strojů a zařízení, kovovýrobě a výrobě elektrických zařízení.

Ekonomové výrazné zlepšení situace nečekají kvůli přetrvávajícím problémům s nedostatkem materiálů ani nadále, což podle nich ukazuje i vývoj v Německu.

"Problémy s nedostatkem materiálů citelně podkopávají zotavování ekonomiky po pandemii, což tíží evropský průmysl včetně toho tuzemského, a to navzdory relativně plným zakázkovým knihám. Postpandemické zotavování průmyslu tak je v druhé polovině roku bezesporu pomalejší, než se předpokládalo ještě několik měsíců nazpět," uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Stavební výroba v Česku v srpnu mírně zrychlila meziroční růst na 1,2 procenta z červencových 0,5 procenta. Vzhledem k poměrně nízké srovnávací základně to ale podle odborníků není očekávané nastartování tempa. Stavební produkci navíc tlumí zrychlující navyšování cen stavebních prací i materiálů i nedostatek pracovníků.

Stavební výrobu zasáhl po začátku epidemie nemoci covid-19 v březnu 2020 propad. Od loňského dubna vytrvale oslabovala a až letos v květnu opět meziročně posílila. "Meziroční růst byl dán především nízkou srovnávací základnou z loňského roku. V porovnání se srpnem 2019 byla stavební produkce stále zhruba o sedm procent nižší," uvedl analytik Komerční banky Martin Gürtler.