Průmysl rostl o 1,7 pct. a stavební výroba o 1,9 pct., zahr. obchod ve schodku

Praha - Česká průmyslová produkce loni meziročně vzrostla o 1,7 procenta. Stavební výroba v Česku se loni meziročně zvýšila o 1,9 procenta, o rok dříve stoupla o 2,4 procenta. Zahraniční obchod České republiky se zbožím vykázal za loňský rok podle předběžných údajů schodek 198,1 miliardy korun, který byl meziročně o 189,2 miliardy korun větší.

Český průmysl loni vzrostl o 1,7 procenta, vrátil se na předcovidovou úroveň

Dostala se tak na předcovidovou úroveň z roku 2019, pomohla tomu hlavně výroba aut. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V prosinci průmysl meziročně vzrostl o čtyři procenta.

"Nejvýrazněji tento výsledek ovlivnila výroba motorových vozidel, kde produkce meziročně vzrostla o více než desetinu. V řadě dalších klíčových odvětví českého zpracovatelského průmyslu však meziročně produkce klesla," uvedl k celoročnímu růstu ředitel odboru statistiky průmyslu ČSÚ Radek Matějka.

Výroba aut v loňském roce meziročně vzrostla o 11,7 procenta. Pohoršila si ale naopak například produkce potravinářských výrobků, která klesla o 1,5 procenta. Zpracování dřeva kleslo o více než osm procent a výroba kovových konstrukcí byla nižší o 3,8 procenta. Produkce a rozvod elektřiny, plynu a tepla se snížily o 3,1 procenta.

K prosincovému meziročnímu růstu rovněž přispěla nejvíce výroba motorových vozidel. která se vlivem nižší srovnávací základny zvýšila o 30 procent. V závěru roku se dařilo zvýšit produkci i v kožedělném a oděvním průmyslu. V oděvním průmyslu se projevila zejména zvýšená domácí poptávka.

Naopak nejvýrazněji klesla produkce ostatních dopravních prostředků a zařízení, a to o 10,8 procenta. "Projevila se vysoká srovnávací základna a vysoká rozpracovanost dlouhodobých zakázek," uvedli statistici. Pokračoval rovněž pokles produkce i ve dvou významných průmyslových odvětvích, tedy v chemickém průmyslu a ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství. Zejména v hutnictví a slévárenství se již delší dobu projevují důsledky vysoké energetické náročnosti výroby a snížená poptávka, především ze zahraničí.

V meziměsíčním srovnání byla v prosinci průmyslová produkce vyšší o 0,2 procenta. "Prosincové výsledky průmyslu potvrdily trend z předchozích měsíců roku 2022. Produkce průmyslu jako celku stagnovala, byť v jednotlivých odvětvích docházelo k různým výkyvům. Potvrzují to i údaje za nové průmyslové zakázky, jejichž hodnota sice meziročně vzrostla, avšak meziměsíční porovnání na výrazné zvýšení zakázkové náplně neukazuje," uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.

Hodnota nových zakázek v prosinci meziročně vzrostla o 10,1 procenta. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,3 procenta, tuzemské o 11,6 procenta. "K růstu hodnoty nových zakázek podobně jako u produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel: vlivem nízké srovnávací základny vzrostly nové zakázky v tomto odvětví meziročně o čtvrtinu," dodali statistici.

Počet zaměstnanců v průmyslu se proti předloňskému prosinci snížil o 0,6 procenta. Jejich průměrná hrubá mzda vzrostla o 7,8 procenta.

Analytici: Loňský růst průmyslu táhly automobily, letos se čeká slabší výkon Loňský růst průmyslové výroby o 1,7 procenta táhla především výroba automobilů, její výsledek je ale ovlivněný nízkou srovnávací základnou roku 2021. V hodnocení výsledků českého průmyslu se na tom shodují analytici oslovení ČTK. V letošním roce očekávají slabší výkon průmyslu, zejména kvůli slabší poptávce a pokračujícím problémům v dodavatelských řetězcích. "Propad zaznamenala celá řada průmyslových odvětví a nebýt dohánění automobilové výroby, kde výroba po slabém začátku roku následně zrychlila a zároveň zde působila nízká srovnávací základna roku 2021, celková průmyslová produkce by letos stagnovala či mírně klesala," uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. Ekonom UniCredit Bank Patrik Rožumberský označil loňský růst průmyslu za nevýrazný. "Letošní rok bude podle našich předpokladů ještě slabší. Očekáváme pokles o dvě procenta s tím, že především první polovina roku by měla být ve znamení dalšího snížení poptávky po produkci průmyslových podniků, pramenící z neochoty domácností utrácet," řekl. Oživení průmyslu předpokládá ve druhém pololetí. "Od nejbližších měsíců lze očekávat spíše slabší čísla z průmyslu, i když nové zakázky v prosinci vzrostly o deset procent. Nelze však zapomínat na to, že se vykazují v běžných, tedy inflačních cenách, takže reálně je jejich zvýšení diskutabilní. Navíc část největšího průmyslu, který má jinak zakázek v celku dost, se potýká s nedostatkem komponent a už pro únor avizoval omezování výroby," uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. Problémy s dodávkami dílů hlásí české automobilky. Na potíže automobilového průmyslu upozorňuje i Seidler. "Ačkoli automobilový sektor výrazně průmysl loni táhl, začátek letošního roku budou tuzemské automobilky opět omezovat výrobu z důvodu nedostatku dílů. Tento vývoj ukazuje, že situace v dodavatelských vztazích se ještě zcela neznormalizovala a bude tuzemský průmysl brzdit i letos. Navzdory obecnému optimismu na trzích začátkem letošního roku tak řada rizik přetrvává a pokud se letos průmysl vyhne poklesu, bude to příznivý výsledek," dodal.

Stavební výroba si loni udržela růst, meziročně stoupla o 1,9 procenta

Nárůstu pomohla vyšší produkce pozemního i inženýrského stavitelství. V samotném prosinci zpomalil meziroční pokles stavebnictví na 0,2 procenta z listopadových 0,8 procenta. Meziměsíčně byla výroba vyšší o 1,2 procenta. Vyplynulo to z dnes zveřejněných informací Českého statistického úřadu (ČSÚ).

"Stavební produkce si v roce 2022 udržela mírný růst a v obou segmentech vzrostla shodně o 1,9 procenta. Stavebnictví se v průběhu roku dále potýkalo s růstem cen a nedostatkem stavebních kapacit," uvedl k loňskému výsledku stavebnictví ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Podle statistiků loni nejrychleji rostla stavební výroba v prvním čtvrtletí, díky nízké srovnávací základně a příznivému počasí o 9,9 procenta. Naopak nejhorší výsledek zaznamenalo stavebnictví ve třetím kvartále, kdy jeho produkce klesla o 1,7 procenta.

Za celý loňský rok úřady vydaly 86.047 stavebních povolení, meziročně o 5,4 procenta méně. Orientační hodnota povolených staveb proti roku 2021 klesla o 1,6 procenta na 512,8 miliardy Kč. Loni začala výstavba 41.546 bytů, meziročně jich bylo o 7,7 procenta méně. Dokončených bytů bylo o 14,1 procenta více, 39.460, což bylo nejvíce od roku 2007, uvedli statistici.

Zatímco za celý loňský rok stouplo pozemní i inženýrské stavitelství, v posledním měsíci roku se dařilo jen inženýrským stavbám, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí. Meziročně produkce tohoto odvětví vzrostla o 8,2 procenta. "Produkce pozemního stavitelství narazila na vyšší srovnávací základnu a klesla o 3,2 procenta," uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.

Počet stavebních povolení, které úřady v prosinci vydaly, meziročně klesl o 15,6 procenta na 6700, orientační hodnota povolených staveb stoupla o 8,5 procenta na 51,2 miliardy. K růstu orientační hodnoty podle ČSÚ přispělo povolení velkých staveb dopravní infrastruktury. Zahájených bytů bylo v loňském prosinci meziročně o 21,9 procenta méně, tedy 3597. Počet dokončených bytů vzrostl téměř o třetinu na 4786.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví v prosinci meziročně stoupl o 0,9 procenta a jejich průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla o 8,9 procenta. Za celý loňský rok zaměstnanců ve stavebnictví meziročně v průměru přibylo o 0,8 procenta, jejich průměrný hrubý výdělek byl proti roku 2021 vyšší o 7,7 procenta.

Analytici: Stavebnictví ukázalo stabilitu, letos se čeká podobný vývoj Výsledek stavebnictví v ČR za loňský rok ukázal stabilitu a sílu celého sektoru, s problémy se ale potýkal rezidenční trh. Přes negativní dopady války na Ukrajině, zdražujících energií či stavebních materiálů loni stavební výroba v Česku podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) meziročně vzrostla o 1,9 procenta. Analytici oslovení ČTK uvádějí, že letos se očekává podobný vývoj s menším počtem zahájených staveb. Na růstu stavebnictví se loni shodně podílela vyšší produkce pozemního i inženýrského stavitelství. Obor se ale potýkal s problémy, ke kterým se vedle dopadů války na Ukrajině či růstu cen energií v první polovině roku přidaly váznoucí dodávky zdražujících surovin. Bytovou výstavbu ve druhé polovině roku ovlivnila kvůli nárůstu úrokových sazeb nižší dostupnost hypoték. "Když k tomu připočteme inflaci, stále jen pomalu se stabilizující trh s energiemi a nenasycený trh práce, není v takové situaci opravdu snadné udržet obor v černých číslech," řekl prezident Skanska Central Europe Michal Jurka. Generální ředitel Xella (výrobce Ytongu) pro ČR a Slovensko Peter Markovič dodal, že ve světle všech negativních faktorů je přesto loňský výsledek velmi dobrý. "Ukazuje na stabilitu a sílu celého sektoru," uvedl Markovič. Útlum pocítila bytová výstavba, která za loňský rok poklesla o 7,7 procenta. Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek řekl, že od jara bylo patrné, že developeři šlapou na brzdu a začínají stavět čím dál méně bytů. Někteří investoři dokonce své stavby odložili. "Projekty se dostaly za hranici rentability, a pokud by byly realizovány, prodělali by na nich. Velké stavební firmy dokonce odstupovaly od vysoutěžených zakázek, protože jim vyšlo levněji zaplatit smluvní pokutu než stavět s výraznou ztrátou," uvedl generální ředitel Ekospolu Evžen Korec. Dokončených bytů ale bylo loni 39.460, o 14,1 procenta meziročně více. Počet rostl díky bytovým domům, zatímco dokončování rodinných domů vázlo. Nejvíce se dokončovalo ve Středočeském kraji a Praze. "Blíž k hlavnímu městu zaznamenáváme zájem o nové bydlení v Plzni i Kladně," řekla Kristýna Viktora, vedoucí realitního oddělení Broker Consulting. V prosinci došlo k růstu inženýrského stavitelství. Jestli jde o nový trend, nebo jen o vliv příznivého počasí nebo předfakturace, se teprve uvidí, uvedl Dufek. Jurka doplnil, že celé středoevropské stavebnictví přechází z nejistoty do mírného útlumu, jehož rozsah nyní závisí na intenzitě veřejných investic. "Vláda deklaruje vyšší investice do infrastruktury, ale jejich reálnost závisí na přípravě nových projektů," řekl Jurka. Vývoj stavebnictví v letošním roce Jurka očekává velmi podobný roku 2022, Markovič odhaduje, že počet nově zahájených staveb se zřejmě sníží a s Dufkem se shodli, že hitem letošního roku budou rekonstrukce zaměřené na energetické úspory a fotovoltaika. "Lze očekávat, že rok 2023 přinese útlum ve stavebnictví, kdy se budou dokončovat rozestavené projekty a výrazně klesne zahajování nových staveb," uzavřel hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Zahraniční obchod ČR vykázal loni kvůli ropě a plynu schodek 198,1 mld. Kč

V prosinci loňského roku skončila bilance schodkem 1,2 miliardy korun, byl meziročně o 15 miliard korun menší. Bilance je horší kvůli drahé ropě a plynu. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Meziročně vzrostl vývoz o 8,9 procenta na 346,7 miliardy korun a dovoz o 3,9 procenta na 348 miliard korun. Meziměsíčně se po sezonním očištění snížil vývoz o 0,8 procenta a dovoz o 6,8 procenta. "Meziroční růst vývozu i dovozu v prosinci zpomalil, dovoz vzrostl tentokrát méně než vývoz," uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová. "Předběžné údaje za celý rok 2022 potvrzují meziroční zhoršení obchodní bilance o zhruba 189 miliardy korun, což je v obdobné výši, jako tomu bylo mezi rokem 2020 a 2021," doplnila.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil zejména meziročně lepší výsledek obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 11 miliard korun. Přebytek obchodu s motorovými vozidly se zvýšil o 9,1 miliardy korun a schodek obchodu se základními farmaceutickými výrobky se zmenšil o 3,3 miliardy korun. Nepříznivý vliv měl zejména větší deficit obchodu s ropou a zemním plynem o 8,8 miliardy korun, a to v důsledku růstu cen na světových trzích a vyššího dovezeného množství, a obchod s elektrickými zařízeními o 3,1 miliardy korun.

"Prosincová bilance zahraničního obchodu překvapila výrazně nižším deficitem, než jsme my i trh očekávali,“ řekla analytička Komerční banky Jana Steckerová. Obchodní bilance se podle ní letos dostane do deficitu ve výši 110 miliard korun. Vliv na to budou mít odeznívající problémy se subdodávkami a nižší ceny energetických surovin, dodala Steckerová.

Schodek 110 miliard korun v tomto roce očekává i analytik Raiffeisenbank David Vagenknecht. Domácí a zahraniční poptávka podle něj bude utlumená také v letošním prvním pololetí, negativní dopad to bude mít především na průmyslovou výrobu, dodal. "Pozitivně by ale na toky v přeshraničním obchodu mělo působit snížení nejistoty a pesimismu ohledně budoucího ekonomického vývoje, což udávají výsledky nedávných průzkumů," řekl Vagenknecht.

Podle analytika UniCredit Bank Jiřího Poura letos obchodní bilance přispěje k růstu HDP, a to díky nižším importům a odolnosti automobilového průmyslu, uvedl. "Na druhou stranu rizikem zůstávají problémy v globálních dodavatelských řetězcích a oslabená zahraniční poptávka," doplnil Pour.