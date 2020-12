Průmysl poprvé od května 2019 vzrostl, uvedl ČSÚ

Praha - Průmyslová produkce v ČR v říjnu meziročně vzrostla o 1,3 procenta, do růstu se dostala po více než roce. Přispěla k tomu výroba aut. Stavební výroba v ČR v říjnu zrychlila meziroční pokles na 10,5 procenta ze 7,9 pct v září. Kleslo pozemní i inženýrské stavitelství. Zahraniční obchod ČR skončil v říjnu přebytkem 33,4 miliardy Kč, meziročně byl o 24,4 mld. Kč vyšší. Táhl ho rostoucí vývoz automobilů, oznámil ČSÚ.

Průmyslová produkce v Česku v říjnu meziročně vzrostla o 1,3 procenta. Do růstu se tak dostala poprvé od května 2019. Přispěla k tomu hlavně výroba automobilů. Vyplývá to z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů, která dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně průmysl vzrostl o tři procenta.

Průmysl dosud meziročně klesal 16 měsíců v řadě, od počátku letošního roku se produkce snížila celkově o zhruba deset procent. V září byl pokles zhruba dvě procenta, například v dubnu během první vlny koronaviru byl ale více než třetinový. "Na rozdíl od stavebnictví druhá vlna koronaviru zatím průmysl výrazně nezasáhla," uvedl ředitel odboru statistiky průmyslu ČSÚ Radek Matějka.

Důvodem lepšího vývoje v poslední době je hlavně automobilový segment. "Snaží se alespoň částečně dohonit jarní výpadek ve výrobě," podotkl Matějka. V říjnu se výroba aut meziročně zvýšila o téměř 14 procent. Lepší výsledek než loni v říjnu zaznamenala také výroba pryžových a plastových výrobků nebo elektrických zařízení.

Naopak o téměř 12 procent klesla výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla, výroba strojů si pohoršila o více než šest procent. V případě oprav a instalace strojů a zařízení přesáhl meziroční pokles 15 procent.

Hodnota nových zakázek vzrostla o 5,2 procenta. Objednávky ze zahraničí byly vyšší o 8,4 procenta, tuzemské zakázky ale klesly o 1,7 procenta. Také v tomto případě k celkovému meziročnímu růstu nejvíce přispěla výroba automobilů.

"Meziroční pokles zaměstnanosti se v říjnu, podobně jako v září, držel na úrovni čtyř procent," dodal Matějka. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců v průmyslu vzrostla o 2,5 procenta.

Analytici: Průmysl v říjnu zvedly automobilky a vývoj v zahraničí

Za říjnovým růstem českého průmyslu stojí automobilový průmysl a příznivý vývoj v zahraničí, shodli se dnes analytici oslovení ČTK. Letošní propad průmyslu tak podle nich klesne pod osm procent. Průmyslová produkce v Česku v říjnu meziročně vzrostla o 1,3 procenta, uvedl Český statistický úřad. Do růstu se průmyslová produkce dostala poprvé od května 2019.

Na rozdíl od první vlny pandemie tentokrát nebyly narušeny dodavatelské řetězce a podstatně příznivější je také ekonomická situace v zahraničí, řekl ČTK hlavní ekonom Deloitte David Marek. Český průmysl se tak podle něj může opřít o svůj nejsilnější motor, automobilový průmysl.

"Průmysl na rozdíl od některých jiných odvětví ekonomiky nástupem druhé vlny pandemie zjevně poznamenán nebyl. Produkce se v říjnu po očištění o pracovní dny nečekaně zvýšila," uvedl analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský. Čísla podle něj dobře navazují na vývoj produkce v Německu, která v říjnu rovněž pozitivně překvapila a podstatně zmírnila svůj meziroční propad. A stejně jako v Německu táhlo i v Česku produkci nahoru oživení v autoprůmyslu, dodal.

Údaje z výroby za říjen překvapily mírně pozitivně, doplnil analytik Komerční banky Michal Brožka. Za listopad čeká slabší údaj, ale nemělo by to být dramatické. Předstihové indikátory se vyvíjejí smíšeně. Složky indexu nákupních manažerů za listopad ukazují na expanzi výroby pomalejším tempem. "Pro letošek jsme čekali propad průmyslové výroby kolem deseti procent, ale poslední údaje ukazují, že by výsledek mohl být spíše blízko minus sedmi procentům," odhadl.

Zlepšující se nové zakázky naznačují, že by si průmysl mohl slušné tempo udržet i v příštích měsících, uvedl analytik ING Bank Jakub Seidler. Průmysl tak bude podle něj tuzemskou ekonomiku v posledním čtvrtletí letošního roku táhnout a bude to jeden z hlavních důvodů, proč bude dopad druhé vlny pandemie na tuzemskou ekonomiku slabší než na jaře. Za celý letošní rok by mohl však průmysl klesnout o zhruba sedm až osm procent, podotkl.