Průmysl loni po pěti letech klesl, obchod i stavebnictví rostly

Praha - Český průmysl loni poprvé po pěti letech klesl o 0,4 procenta. Zatížil ho útlum průmyslu v západní Evropě a především v Německu, ale také celní spor USA a Číny či brexit. I přes zpomalení v Německu a Číně se ale dařilo českému obchodu, který loni zvýšil přebytek o 50 miliard na 149 miliard korun. Letošní obchod podle analytiků loňský nepřekoná, růstu vývozu i dovozu bude bránit zhoršení ekonomických podmínek ve světě a třeba i vliv šířícího se koronaviru na růst čínské ekonomiky. Trojici dnešních statistických dat završuje stavebnictví, které loni třetím rokem rostlo, a to o 2,4 procenta. Letos analytici očekávají stagnaci nebo jen mírný růst.

Loňský vývoj průmyslové produkce ovlivnil mimo jiné pokles výroby strojů o 2,6 procenta, o 1,9 procenta byla nižší i kovovýroba a o 5,7 procenta se snížila produkce slévárenství. Naopak se zvýšila produkce elektrických zařízení a ve farmaceutickém a automobilovém průmyslu. "Průmysl dál oslabuje. S ohledem na celosvětovou ekonomickou situaci se však nejedná o špatný výsledek," uvedl Radek Matějka z ČSÚ. Nicméně u některých průmyslových podniků se podle něj začíná projevovat nejistota z budoucího vývoje a některé firmy se zřejmě začnou potýkat s nedostatkem zakázek místo nedostatku pracovníků.

Podle analytiků oslovených ČTK stál za loňským poklesem průmyslu útlum výroby v západní Evropě a především v Německu. Průmysl podle nich významně zatížily rozepře o nastavení podmínek mezinárodního obchodu, ať už šlo o spor USA a Číny či brexit. Podle analytika Generali Investments Radomíra Jáče bude i letos důležitý vývoj obchodních vztahů mezi USA a Čínou, ale také to, jak se bude vyvíjet vyjednávání o nastavení obchodní dohody mezi Británií a EU, jež by měla začít platit od roku 2021.

Analytik Deloitte David Marek původně v letošním roce počítal se stagnací průmyslu, narušení globálních výrobních řetězců kvůli koronaviru v Číně ovšem může podle něj negativně ovlivnit i české průmyslové firmy. "Virus v posledních dnech dostává zřetelný ekonomický rozměr, který má schopnost ovlivnit nejen ekonomiku Číny, ale i zbytku světa. Vyčíslení dopadů je v tuto chvíli předčasné, ale riziko koronaviru vychyluje odhady růstu průmyslu i celé české ekonomiky zřetelně směrem dolů," doplnil analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Zhoršení ekonomických podmínek ve světě bude podle analytiků letos bránit i růstu českého vývozu a dovozu. Už loni se podle nich obchod potýkal se zpomalením v Německu a Číně a tuzemský průmysl prokazoval svoji odolnost, díky čemuž se obchodu dařilo. Za celý rok přebytek zahraničního obchodu stoupl o 50 miliard na 149 miliard korun. Vývoz se zvýšil o dvě procenta na rekordních 3,687 bilionu a dovoz o 0,6 procenta na 3,538 bilionu korun. Letošní výsledky podle ekonomů loňský nepřekonají.

"Ačkoliv se zdálo, že by letos mohlo obchodu svítat na lepší časy, nový vývoj událostí se zdá být opět nepřející. Již nyní se analytici dohadují, jaký vliv bude mít šířící se koronavirus na růst čínské ekonomiky," uvedli ekonomové Raiffeisenbank Eliška Jelínková a Luboš Růžička. Zhruba 11 procent dováženého zboží do Česka míří právě z Číny, v opačném směru putuje asi 1,2 procenta z celkového vývozu, dodali. "Problém je zejména to, že je zasažena velká průmyslová oblast. Ohroženy jsou tak především subdodávky materiálů, což může pozdržet celou výrobu, a dovoz spotřebního zboží včetně elektroniky. Odběratelé se navíc neměli možnost dopředu předzásobit, proto pokud dojde k výraznějšímu výpadku je globální výrobní řetězec ohrožen," poznamenali.

Podle statistiků loni navázalo na úspěchy stavebnictví, které stouplo o 2,4 procenta. Jde o zpomalení růstu proti roku 2018, kdy stavebnictví stouplo o 9,2 procenta, nejvíce od roku 2003. V dobré kondici bylo loni pozemní i inženýrské stavitelství, dařilo se také bytové výstavbě. Ve větším růstu brání českému stavebnictví podle analytiků nedostatek pracovníků a vysoká byrokratická zátěž. Pro letošek očekávají stagnaci nebo jen mírný růst.

V samotném prosinci zpomalil pokles výroby v průmyslu na 0,9 procenta z listopadových 5,7 procenta, nižší byly i tržby a hodnota nových zakázek. Na prosincovém poklesu průmyslu se podle statistiků zčásti podepsalo vyšší čerpání dovolených a omezení výroby v závěru roku. Největší vliv na to ale mělo snížení výroby aut o 10,3 procenta a výroby kovových konstrukcí o 7,2 procenta. Auta se podepsala i na prohloubení prosincového schodku zahraničního obchodu. Schodek činil 6,7 miliardy korun a byl o 2,1 miliardy horší než v prosinci 2018. Stavební výroba v prosinci meziročně vzrostla o 7,8 procenta.